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Австрия упростила доступ на рынок труда специалистам из-за пределов ЕС
08:32 19.10.2020 |
Австрия упростила процедуру получения разрешения на работу в стране для высококвалифицированных работников из государств, не входящих в Евросоюз.
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение принял Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии.
Согласно изменениям к закону о пребывании и проживании, от высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в состав ЕС, больше не потребуется подтверждение наличия места жительства в Австрии (договор об аренде, право собственности на жилье и т.п.) при подаче документов на получение разрешения на работу.
Кроме того, изменения предусматривают сокращение процедуры предоставления разрешения до 90 дней, возможность подавать документы с территории Австрии, а также переход в течение двух лет на "красно-бело-красную карточку плюс", которая предоставляет владельцу свободный доступ к рынку труда.
Как заявили в правящей Австрийской народной партии, устранение этих бюрократических препятствий должно способствовать приезду в страну квалифицированных работников и укреплению экономики.
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