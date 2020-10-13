Финансовые новости
- |
- 13.10.20
- |
- 19:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США на $4 млрд по делу о Boeing
18:33 13.10.2020 |
Европейский союз получил право ввести пошлины на 4 млрд долларов в отношении американских товаров через субсидии, предоставленные самолетостроителю Boeing, расширив спор, который уже привел к тому, что Вашингтон ввел пошлины на импорт ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Как отмечает агентство, соответствующее разрешение Всемирной торговой организации грозит обострить трансатлантическую торговую напряженность всего за три недели до президентских выборов в США 3 ноября.
Однако переговорщики с обеих сторон говорят, что он также может привести, наконец, к обсуждению решения 16-летней юридической битвы.
Как Соединенные Штаты, так и ЕС выразили заинтересованность в урегулировании спора о субсидиях, которые каждый из них предоставил своим соответствующим производителям самолетов - Boeing и Airbus, в то же время обвиняя другого в отказе говорить серьезно.
Нынешнее решение ВТО, отложенное пандемией COVID-19, следует за прошлогодним решением этой организации, что позволило Вашингтону ввести тарифы на товары ЕС на сумму 7,5 миллиарда долларов в связи с государственной поддержкой Airbus, у которого есть площадки в Британии, Франции, Германии и Испании.
В совокупности эти два дела представляют собой крупнейший в мире корпоративный торговый спор.
Европейская комиссия заявила, что хотела бы найти решение в переговорах, но готова к введению пошлин.
ЕС уже составил список американских товаров, на которые могут ввести пошлины, включая самолеты, вино, спиртные напитки, чемоданы, тракторы, замороженную рыбу и продукты от сушеного лука до вишен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Опрос 25 октября, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий - Офис президента
|Всеукраинский опрос пройдет не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле них – Лещенко
|Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу - КИУ
|Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МВФ улучшил прогноз по мировой экономике
|Конфликты на паузе: что изменил визит в Украину президента Польши Анджея Дуды
|ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США на $4 млрд по делу о Boeing
|МИД Норвегии обвинил РФ в кибератаке на парламент страны
|Китай обеспечит пик выбросов парниковых газов в следующем десятилетии
|Кипр отменил предоставление гражданства в обмен на инвестиции
|Исследование показывает, что повторное заражение SARS-CoV-2 возможно
Это интересно
|Отчет: количество атак вирусов-вымогателей в среднем выросло на 50% в III квартале 2020 года
|Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны
|Судья запретил Apple вредить бизнесу Epic Games
|Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре
|Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше
|Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров
|Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях