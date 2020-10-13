ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США на $4 млрд по делу о Boeing

Европейский союз получил право ввести пошлины на 4 млрд долларов в отношении американских товаров через субсидии, предоставленные самолетостроителю Boeing, расширив спор, который уже привел к тому, что Вашингтон ввел пошлины на импорт ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, соответствующее разрешение Всемирной торговой организации грозит обострить трансатлантическую торговую напряженность всего за три недели до президентских выборов в США 3 ноября.

Однако переговорщики с обеих сторон говорят, что он также может привести, наконец, к обсуждению решения 16-летней юридической битвы.

Как Соединенные Штаты, так и ЕС выразили заинтересованность в урегулировании спора о субсидиях, которые каждый из них предоставил своим соответствующим производителям самолетов - Boeing и Airbus, в то же время обвиняя другого в отказе говорить серьезно.

Нынешнее решение ВТО, отложенное пандемией COVID-19, следует за прошлогодним решением этой организации, что позволило Вашингтону ввести тарифы на товары ЕС на сумму 7,5 миллиарда долларов в связи с государственной поддержкой Airbus, у которого есть площадки в Британии, Франции, Германии и Испании.

В совокупности эти два дела представляют собой крупнейший в мире корпоративный торговый спор.

Европейская комиссия заявила, что хотела бы найти решение в переговорах, но готова к введению пошлин.

ЕС уже составил список американских товаров, на которые могут ввести пошлины, включая самолеты, вино, спиртные напитки, чемоданы, тракторы, замороженную рыбу и продукты от сушеного лука до вишен.