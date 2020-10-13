Китай обеспечит пик выбросов парниковых газов в следующем десятилетии

В сентябре президент Китая Си Цзиньпин завил, что Китай достигнет углеродной нейтральности (carbon neutrality) до 2060 года и обеспечит пик выбросов парниковых газов в следующем десятилетии.

Детали пока неизвестны, планы не опубликованы, но аналитики уже начали конструировать модель будущей системы и подсчитывать, во что она обойдётся.

Согласно анализу Wood Mackenzie, Китаю потребуются огромные инвестиции в размере более 5 триллионов долларов, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Эти средства будут, в том числе, направлены на 11-кратное увеличение мощностей ветровой, солнечной энергетики и накопителей, которые уже к 2050 году должны достигнуть 5040 ГВт. Из них 2238 ГВт придётся на ветроэнергетику, 1905 ГВт солнечную энергетику и 896 ГВт на системы накопления энергии (СНЭ). (Прогноз в части солнечной энергетики реалистичен, даже если мы отбросим цель углеродной нейтральности, он достижим с нынешними, с небольшой поправкой, темпами развития отрасли).

Директор Wood Mackenzie Asia Pacific Пракаш Шарма отметил: «Это определенно колоссальная задача для страны, доля углеводородов в энергетическом балансе которой составляет 90%, и производящей более 10 миллиардов тонн выбросов в CO2 эквиваленте, 28% общемировых выбросов».

«В нашем сценарии ускоренного энергетического перехода (AET-2) выбросы в Китае достигают пика сегодня, вступают в период быстрого снижения, и опускаются ниже нулевого значения (Net Zero) чуть позже 2050 года. Это достигается за счет широкомасштабной электрификации транспорта, теплоснабжения и промышленности, а также развертывания технологий улавливания и хранения углерода (CCUS)».

Примечательно, что угольная энергетика продолжит работать, хотя мощности угольных электростанций сократятся вдвое, а газовых останутся на уровне 2019 года. При этом общая выработка электроэнергии увеличится почти в 2,5 раза до 18835 тераватт-часов (ТВт*ч) к 2050 году.

(Другими словами, получается, что к 2050 году в Китае будут работать порядка 500 ГВт угольных электростанций, а углеродная нейтральность будет обеспечиваться с помощью CCS).

Шарма говорит: «Самая сложная часть перехода - это не инвестиции или масштабы добавления возобновляемых мощностей, а связанные с этим социальные изменения. Сокращение вдвое мощностей угольных станций приведет к потере рабочих мест в угледобывающей отрасли».

«Мы ожидаем, что правительство модернизирует угольные электростанции с помощью технологии CCS, чтобы сохранить деятельность по добыче угля в ключевых провинциях. Такой подход согласуется со стратегией Китая по оптимизации внутренних угольных ресурсов для повышения энергетической безопасности».

Одним из основных препятствий на пути к достижению Китаем углеродно-нейтральной цели является отсутствие масштабируемых низкоуглеродных альтернатив в транспортном и промышленном секторах. В прошлом году их выбросы углерода достигли 5,7 млрд тонн, что примерно равно общему объему выбросов в США и Великобритании вместе взятых.

В результате для декарбонизации этих секторов потребуются государственные субсидии и / или установление цен на углерод. Wood Mackenzie ожидает, что цена на выбросы углерода в Китае к 2030 году может достичь 109 долларов США за тонну.

Согласно сценарию AET-2, автомобильный транспорт Китая должен быть полностью электрифицирован. Парк электромобилей к 2050 году достигнет 325 миллионов единиц по сравнению с 4 миллионами сегодня. В результате спрос на нефть упадёт ниже 7 миллионов баррелей в день, которые в основном будут использоваться в нефтехимии или для экспорта нефтепродуктов.

Подотрасли промышленности, такие как сталелитейная, цементная, нефтеперерабатывающая и химическая, потребуют водорода и CCS. Следовательно, к 2050 году производство водорода может вырасти в пять раз и составить примерно 150 миллионов тонн, равномерно распределившись между зеленым водородом (на основе электроэнергии) и синим водородом (на основе угля или газа в сочетании с CCS).

«Учитывая крупный сектор тяжелой промышленности и машиностроения Китая, крайне важно, чтобы страна освоила CCS и лесовосстановление для компенсации остающихся выбросов. Без этого выполнить обещание стать углеродно-нейтральным практически невозможно», - говорят авторы.

Напомним, что Китай предоставит финансовую помощь компаниям, которые исследуют и разрабатывают прорывные технологии в области водородных топливных элементов.

Также Китай не будет вводить запрет на продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.