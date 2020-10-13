Кипр отменил предоставление гражданства в обмен на инвестиции

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, сообщил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года", - заявил Кусиос журналистам.

Правительство после завершения расследования комиссией, назначенной генеральным прокурором, и опубликования выводов рассмотрит политику стимулов для привлечения иностранных инвестиций, сообщил он.

Решение принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала "Аль-Джазира" о возможной причастности официальных лиц, в том числе политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства.