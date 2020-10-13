Финансовые новости
- |
- 13.10.20
- |
- 17:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кипр отменил предоставление гражданства в обмен на инвестиции
14:41 13.10.2020 |
Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, сообщил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос.
"На сегодняшнем внеочередном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года", - заявил Кусиос журналистам.
Правительство после завершения расследования комиссией, назначенной генеральным прокурором, и опубликования выводов рассмотрит политику стимулов для привлечения иностранных инвестиций, сообщил он.
Решение принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала "Аль-Джазира" о возможной причастности официальных лиц, в том числе политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Опрос 25 октября, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий - Офис президента
ТОП-НОВОСТИ
|Всеукраинский опрос пройдет не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле них – Лещенко
|Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу - КИУ
|Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса
|Коронавирус и рейтинги: Подпишут ли «слуги» себе приговор переносом выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кипр отменил предоставление гражданства в обмен на инвестиции
|Исследование показывает, что повторное заражение SARS-CoV-2 возможно
|«Покровитель интернета». Итальянский подросток может стать первым католическим святым из поколения «миллениалов»
|Греция и Турция обменялись новыми обвинениями из-за Восточного Средиземноморья
|ЕС включит Лукашенко в санкционный список из-за неготовности к диалогу с оппозицией - Боррель
|Норвегия возобновит работу базы подводных лодок ради субмарин США
Это интересно
|Отчет: количество атак вирусов-вымогателей в среднем выросло на 50% в III квартале 2020 года
|Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны
|Судья запретил Apple вредить бизнесу Epic Games
|Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре
|Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше
|Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров
|Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях