Финансовые новости
- |
- 13.10.20
- |
- 11:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Исследование показывает, что повторное заражение SARS-CoV-2 возможно
10:35 13.10.2020 |
25-летний житель США из штата Невада повторно заразился коронавирусом примерно через полтора месяца после первой инфекции. Как следует из результатов исследования, опубликованных во вторник, 13 октября, в профессиональном научно-медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases, во второй раз ход заболевания был более тяжелым - мужчина оказался в больнице, для лечения использовалась искусственная вентиляция легких.
По данным ученых, этот пациент был инфицирован двумя разными видами нового вируса SARS-CoV-2. Кроме того, исследователи зафиксировали еще четыре случая, когда заражение коронавирусом происходило повторно - в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.
По словам руководителя исследования, доктора Марка Пандори из Университета Невады, пока нельзя точно сказать, как долго сохраняется иммунитет после первого инфицирования коронавирусом, но уже сейчас ясно, что повторное заражение все равно возможно.
Между тем в Германии стремительно растет число положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Вторая волна коронавируса рискует стать заметно выше первой, захлестнувшей Германию в марте-апреле и парализовавшей на несколько недель экономическую и общественную жизнь в стране. Тем не менее на очередном заседании немецкого правительства 12 октября о повторном локдауне речи не было. Главные приоритеты сейчас - сохранить на плаву экономику, а также оставить открытыми школы и вузы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирус и рейтинги: Подпишут ли «слуги» себе приговор переносом выборов
|Завершение реформы децентрализации: Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс
|Отрицание реальности. Как Зеленский воевал с Порошенко в Лондоне
|Коломойский против Ощадбанка: олигарх оспаривает у банка $1,3 млрд российских активов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Исследование показывает, что повторное заражение SARS-CoV-2 возможно
|«Покровитель интернета». Итальянский подросток может стать первым католическим святым из поколения «миллениалов»
|Греция и Турция обменялись новыми обвинениями из-за Восточного Средиземноморья
|ЕС включит Лукашенко в санкционный список из-за неготовности к диалогу с оппозицией - Боррель
|Норвегия возобновит работу базы подводных лодок ради субмарин США
|Кабмин утвердил изменения в налоговом соглашении с Австрией
Это интересно
|Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре
|Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше
|Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров
|Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях
|Луноход Toyota будут заправлять топливом, сделанным на Луне
|Кларксон назвал лучшие автомобили года
|AMD показала, что Radeon RX 6000 легко справится с играми в 4K