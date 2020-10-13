Финансовые новости
- |
- 13.10.20
- |
- 03:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Греция и Турция обменялись новыми обвинениями из-за Восточного Средиземноморья
23:20 12.10.2020 |
Греция обвинила Турцию в том, что ей нельзя доверять, из-за очередной отправки разведывательного судна в спорные воды в Восточном Средиземноморье и частичного открытия заброшенного курорта на этнически разделенном Кипре.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
"Турция доказала, что ей нельзя доверять. Все те, кто верил, что Турция имела в виду все, что она сказала перед Европейским саммитом 1-2 октября, теперь меняют мнение", - заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.
Ранее в понедельник Турция выпустила морское консультативное заключение о том, что она планирует направить в этот регион исследовательское судно Oruc Reis, вызвав резкую критику со стороны Греции.
В ответ на обвинения Афин Анкара заявила, что у Греции нет права на протест против разведочных работ на расстоянии 15 км от турецкого побережья.
"Недопустимо, чтобы существовала оппозиция против нашей страны, имеющей самую длинную береговую линию в Восточном Средиземноморье и действующей в 15 километрах от ее материковой части", - говорится в заявлении МИД Турции. Ведомство добавило, что критика Греции - это "необоснованные обвинения, не имеющие никакого отношения к международному праву".
Как сообщалось, лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье и заявили, что оставляют за собой возможность введения санкций.
Напомним, 1 октября НАТО объявил о создании двустороннего военного механизма для разрешения конфликта между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский против Ощадбанка: олигарх оспаривает у банка $1,3 млрд российских активов
|Набсовет «Нафтогаза» покидает иностранец: «Наростает саботаж со стороны коррумпированных сил»
|Игра Качурой: Когда в Верховной Раде создадут группу «Слуги народа — За жизнь»
|Зона COVID-эксперимента. К чему уже привели донбасские испытания путинской вакцины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Покровитель интернета». Итальянский подросток может стать первым католическим святым из поколения «миллениалов»
|Греция и Турция обменялись новыми обвинениями из-за Восточного Средиземноморья
|ЕС включит Лукашенко в санкционный список из-за неготовности к диалогу с оппозицией - Боррель
|Норвегия возобновит работу базы подводных лодок ради субмарин США
|Кабмин утвердил изменения в налоговом соглашении с Австрией
|Северная Корея показала на параде «ракету-монстра»
Это интересно
|Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше
|Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров
|Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях
|Луноход Toyota будут заправлять топливом, сделанным на Луне
|Кларксон назвал лучшие автомобили года
|AMD показала, что Radeon RX 6000 легко справится с играми в 4K
|AMD представила процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3: превосходство по всем фронтам и в играх тоже