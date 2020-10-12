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ЕС включит Лукашенко в санкционный список из-за неготовности к диалогу с оппозицией - Боррель
18:04 12.10.2020 |
Страны ЕС не видят у Александра Лукашенко стремления к диалогу с политическими оппонентами в Беларуси, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы не видим абсолютно никакого желания с его стороны начать переговоры", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
Он пояснил, что по этой причине Лукашенко, как ожидается, попадет в следующий список лиц, на которых будут распространяться санкции ЕС.
"Вчера мы видели снова непропорциональное использование силы против демонстрантов. И нет каких бы то ни было переговоров", - добавил Боррель.
Как известно, ЕС, США не признают Лукашенко законно избранным президентом.
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