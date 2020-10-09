Эрдоган и курды: репрессии как предвыборная стратегия

Партия HDP сыграла решающую роль на коммунальных выборах 2019 года в Турции

В Турции после прошедших в марте 2019 года коммунальных выборов за прокурдской Партией демократии народов (HDP) окончательно закрепилось прозвище "коронующей". Ведь ее продуманная тактика привела к первому поражению на выборах правящей Партии справедливости и развития (AKP) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана . Руководство HDP тогда сознательно отказалось выставлять собственного кандидата в некоторых городах и призвала своих сторонников отдать голос за другую оппозиционную силу - Народно-республиканскую партию (CHP). Итоговая победа представителей CHP на выборах в отдельных городах страны была бы невозможна без поддержки курдских избирателей.

Однако успешная стратегия HDP, которая так помогла ее партнеру по оппозиции, может привести к негативным последствиям для самой партии. За прошедшие месяцы в Турции были задержаны десятки оппозиционеров, в том числе 17 членов партии HDP. Основанием для этих задержаний генпрокуратура назвала волнения, происходившие в районе города Кобани на севере Сирии в 2014 году.

Кобани: доказательства собраны за одну ночь?

Шесть лет назад, когда Кобани в ходе гражданской войны в Сирии находился в осаде террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), курдские формирования, в том числе партия HDP, призвали к протестам. Кроме прочего, их участники требовали от турецкого правительства занять более последовательную позицию в отношении ИГ. Вскоре демонстрации, однако, потеряли свой мирный характер. В ряде городов в турецком регионе Южная Анатолия произошли волнения, в результате которых погибли десятки человек. Сегодня генпрокуратура Турции заявляет о том, что причиной задержания политиков из партии HDP стали именно эти "убийства, покушения на убийства и мародерство".

Политологи и правовые эксперты, с которыми пообщалась DW, считают задержания из-за протестов в Кобани еще одним способом убрать с дороги неугодных. "Какие доказательства могли быть найдены за одну ночь, чтобы на их основании задержать 82 человек?" - задается вопросом адвокат Фиген Чаликусу из партии CHP. По мнению оппозиционного политика, эти задержания проводились "не в рамках обычных следственных и уголовных процессов".

Аналогичного мнения придерживается и политолог Бурак Билгехан Озпек. "Кажется, что события в Кобани стали инструментом для того, чтобы разгромить политические позиции курдского движения, партии HDP и ее сторонников", - говорит он.

Принудительная отставка глав местных органов власти

Со времени своего поражения на выборах в марте 2019 года правительство Турции последовательно увеличивает давление на партию HDP. В большинстве из 65 коммун, в которых прокурдская партия одержала победу, за последнее время главы местных органов власти были сняты с должности и заменены на управляющих из Анкары. На данный момент представители партии HDP стоят во главе лишь шесть маленьких коммун. Ряд политиков были помещены в следственные изоляторы. Обоснование прокуратуры при этом оставалось неизменным: связи с запрещенной в Турции Курдской рабочей партией (PKK). С 2016 года в заключении находятся, несмотря на скудные доказательства вины, и бывшие сопредседатели партии HDP Селахаттин Демиртас и Фиген Юксекдаг.

Политолог из Университета Анкары Баскин Оран видит в частых задержаниях политиков из партии HDP попытку помешать оппозиции объединиться. "Режим решил вытащить на свет какие-нибудь старые документы, чтобы саботировать процесс объединения (представителей оппозиции. - Ред.)", - говорит он.

Курдский вопрос как предвыборная тактика?

Оппозиции, которой в прошлом не раз мешали идеологические противоречия, наконец удалось объединить усилия для борьбы с правительством Эрдогана. Особенно явственно это проявилось во время коммунальных выборов 2019 года. Самые разные оппозиционные силы - исламисты, националисты, социал-демократы и левые либералы - несмотря на свои политические различия, тогда впервые объединили усилия, чтобы совместно выступить против "общего врага" Эрдогана.

Наряду с экономическим кризисом объединение сил оппозиции представляет для президента Турции сегодня один из самых серьезных вызовов. Исходя из этого, некоторые турецкие эксперты полагают, что правительство попытается расколоть оппозицию с помощью очень чувствительного курдского вопроса. Расчет при этом идет на то, что в объединенном блоке оппозиции республиканская партия CHP соседствует с ультранационалистами из "Хорошей партии" (IYI), которых поддерживают избиратели со взглядами от патриотических до националистских. Слишком дружественная политика по отношению к курдам, а также сотрудничество с HDP, получившей от правительства клеймо "террористической партии", может отпугнуть ядерный электорат обеих вышеназванных партий.

"Пощечина от демократии" для Эрдогана

И все же на данный момент кажется, что стратегия по расколу оппозиции пока не дает ожидаемого результата. Председатель социал-демократов, Кемаль Кылычдароглу, в начале октября в очередной раз поддержал политиков из HDP. Он раскритиковал волну задержаний и подчеркнул успех сотрудничества с националистической партией IYI. "Наш союз не удастся разрушить никому. У нас всегда будут хорошие отношения", - заявил он во время выступления в турецком парламенте.

В то же время он продемонстрировал боевой дух в преддверии следующих президентских выборов. Они назначены на 2023 год, однако не исключено, что их проведут досрочно. "Мы выиграем эту игру у избирательных урн", - заявил Кылычдароглу. Как и во время коммунальных выборов в Стамбуле, "правительству придется стерпеть пощечину от демократии", - добавил он.