Финансовые новости
- |
- 09.10.20
- |
- 14:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Эрдоган и курды: репрессии как предвыборная стратегия
13:55 09.10.2020 |
В Турции после прошедших в марте 2019 года коммунальных выборов за прокурдской Партией демократии народов (HDP) окончательно закрепилось прозвище "коронующей". Ведь ее продуманная тактика привела к первому поражению на выборах правящей Партии справедливости и развития (AKP) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана . Руководство HDP тогда сознательно отказалось выставлять собственного кандидата в некоторых городах и призвала своих сторонников отдать голос за другую оппозиционную силу - Народно-республиканскую партию (CHP). Итоговая победа представителей CHP на выборах в отдельных городах страны была бы невозможна без поддержки курдских избирателей.
Однако успешная стратегия HDP, которая так помогла ее партнеру по оппозиции, может привести к негативным последствиям для самой партии. За прошедшие месяцы в Турции были задержаны десятки оппозиционеров, в том числе 17 членов партии HDP. Основанием для этих задержаний генпрокуратура назвала волнения, происходившие в районе города Кобани на севере Сирии в 2014 году.
Кобани: доказательства собраны за одну ночь?
Шесть лет назад, когда Кобани в ходе гражданской войны в Сирии находился в осаде террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), курдские формирования, в том числе партия HDP, призвали к протестам. Кроме прочего, их участники требовали от турецкого правительства занять более последовательную позицию в отношении ИГ. Вскоре демонстрации, однако, потеряли свой мирный характер. В ряде городов в турецком регионе Южная Анатолия произошли волнения, в результате которых погибли десятки человек. Сегодня генпрокуратура Турции заявляет о том, что причиной задержания политиков из партии HDP стали именно эти "убийства, покушения на убийства и мародерство".
Политологи и правовые эксперты, с которыми пообщалась DW, считают задержания из-за протестов в Кобани еще одним способом убрать с дороги неугодных. "Какие доказательства могли быть найдены за одну ночь, чтобы на их основании задержать 82 человек?" - задается вопросом адвокат Фиген Чаликусу из партии CHP. По мнению оппозиционного политика, эти задержания проводились "не в рамках обычных следственных и уголовных процессов".
Аналогичного мнения придерживается и политолог Бурак Билгехан Озпек. "Кажется, что события в Кобани стали инструментом для того, чтобы разгромить политические позиции курдского движения, партии HDP и ее сторонников", - говорит он.
Принудительная отставка глав местных органов власти
Со времени своего поражения на выборах в марте 2019 года правительство Турции последовательно увеличивает давление на партию HDP. В большинстве из 65 коммун, в которых прокурдская партия одержала победу, за последнее время главы местных органов власти были сняты с должности и заменены на управляющих из Анкары. На данный момент представители партии HDP стоят во главе лишь шесть маленьких коммун. Ряд политиков были помещены в следственные изоляторы. Обоснование прокуратуры при этом оставалось неизменным: связи с запрещенной в Турции Курдской рабочей партией (PKK). С 2016 года в заключении находятся, несмотря на скудные доказательства вины, и бывшие сопредседатели партии HDP Селахаттин Демиртас и Фиген Юксекдаг.
Политолог из Университета Анкары Баскин Оран видит в частых задержаниях политиков из партии HDP попытку помешать оппозиции объединиться. "Режим решил вытащить на свет какие-нибудь старые документы, чтобы саботировать процесс объединения (представителей оппозиции. - Ред.)", - говорит он.
Курдский вопрос как предвыборная тактика?
Оппозиции, которой в прошлом не раз мешали идеологические противоречия, наконец удалось объединить усилия для борьбы с правительством Эрдогана. Особенно явственно это проявилось во время коммунальных выборов 2019 года. Самые разные оппозиционные силы - исламисты, националисты, социал-демократы и левые либералы - несмотря на свои политические различия, тогда впервые объединили усилия, чтобы совместно выступить против "общего врага" Эрдогана.
Наряду с экономическим кризисом объединение сил оппозиции представляет для президента Турции сегодня один из самых серьезных вызовов. Исходя из этого, некоторые турецкие эксперты полагают, что правительство попытается расколоть оппозицию с помощью очень чувствительного курдского вопроса. Расчет при этом идет на то, что в объединенном блоке оппозиции республиканская партия CHP соседствует с ультранационалистами из "Хорошей партии" (IYI), которых поддерживают избиратели со взглядами от патриотических до националистских. Слишком дружественная политика по отношению к курдам, а также сотрудничество с HDP, получившей от правительства клеймо "террористической партии", может отпугнуть ядерный электорат обеих вышеназванных партий.
"Пощечина от демократии" для Эрдогана
И все же на данный момент кажется, что стратегия по расколу оппозиции пока не дает ожидаемого результата. Председатель социал-демократов, Кемаль Кылычдароглу, в начале октября в очередной раз поддержал политиков из HDP. Он раскритиковал волну задержаний и подчеркнул успех сотрудничества с националистической партией IYI. "Наш союз не удастся разрушить никому. У нас всегда будут хорошие отношения", - заявил он во время выступления в турецком парламенте.
В то же время он продемонстрировал боевой дух в преддверии следующих президентских выборов. Они назначены на 2023 год, однако не исключено, что их проведут досрочно. "Мы выиграем эту игру у избирательных урн", - заявил Кылычдароглу. Как и во время коммунальных выборов в Стамбуле, "правительству придется стерпеть пощечину от демократии", - добавил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Реальное право на виртуальную квартиру. Что за реформу задумали для строителей
ТОП-НОВОСТИ
|Надо просто перестать кашлять: Почему власть отказалась от создания нового антиковидного фонда
|Деньги после дел: главный итог саммита в Брюсселе
|Крючок для Зеленского. Почему не стоит недооценивать «пленки Тищенко» от Гео Лероса
|Антикоррупционных судей теперь взрывают там, где их не может быть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Слияние биржевых площадок Европы. Euronext покупает фондовую биржу Италии за $5 млрд
|Эрдоган и курды: репрессии как предвыборная стратегия
|Германия вводит налог на выбросы углекислого газа
|Минфин США приступил к изучению возможностей цифровых валют и блокчейна
|США ввели новые санкции против Ирана. Под них попали 18 банков
|Тихановская предложила предоставить Лукашенко иммунитет
Это интересно
|Sony разобрала PlayStation 5: жидкий металл, «турбина», незаменяемый SSD и прочее
|Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины
|Власти США обвинили Google, Apple, Facebook и Amazon в монополизации рынка
|Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
|SpaceX наконец вывела в космос ещё 60 спутников Starlink. Запуск трижды откладывался
|Microsoft передумала выпускать планшет Surface Neo с двумя экранами в ближайшем будущем
|SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали