Германия вводит налог на выбросы углекислого газа

Парламент Германии 8 октября одобрил введение налога на выбросы парниковых газов. Он будет постепенно вводиться с 2021 г., что приведет к росту цен на бензин, дизтопливо, мазут и природный газ. Об этом сообщает NGV со ссылкой на Reuters.

Предполагается введение налога в €25/т эквивалента углекислого газа в 2021 году, а затем его повышение до €55/т в 2025 году. В результате цены на бензин со следующего года вырастут на €0,07/л, цены на дизельное топливо - на €0,08/л. Отмечается также, что наиболее энергоемким отраслям, которые конкурируют на международных рынках и из-за нового налога окажутся в невыгодном положении, будут предоставлены определенные компенсации.

Германское правительство посредством введения данного налога рассчитывает выручить порядка €7,4 млрд в будущем году.

«Введение налога на выбросы CO2 в сфере отопления и транспорта является важной вехой в энергетической и климатической политике Германии. Это ускорит декарбонизацию этих отраслей», - сказала глава Ассоциации энергетической промышленности Германии BDEW Керстин Андреэ.

Как сообщал enkorr, Германия ужесточит контроль за достижением целей в области возобновляемой энергетики. В настоящее время страна разрабатывает новую версию своего закона о возобновляемых источниках энергии.

