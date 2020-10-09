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Германия вводит налог на выбросы углекислого газа
12:58 09.10.2020 |
Парламент Германии 8 октября одобрил введение налога на выбросы парниковых газов. Он будет постепенно вводиться с 2021 г., что приведет к росту цен на бензин, дизтопливо, мазут и природный газ. Об этом сообщает NGV со ссылкой на Reuters.
Предполагается введение налога в €25/т эквивалента углекислого газа в 2021 году, а затем его повышение до €55/т в 2025 году. В результате цены на бензин со следующего года вырастут на €0,07/л, цены на дизельное топливо - на €0,08/л. Отмечается также, что наиболее энергоемким отраслям, которые конкурируют на международных рынках и из-за нового налога окажутся в невыгодном положении, будут предоставлены определенные компенсации.
Германское правительство посредством введения данного налога рассчитывает выручить порядка €7,4 млрд в будущем году.
«Введение налога на выбросы CO2 в сфере отопления и транспорта является важной вехой в энергетической и климатической политике Германии. Это ускорит декарбонизацию этих отраслей», - сказала глава Ассоциации энергетической промышленности Германии BDEW Керстин Андреэ.
Как сообщал enkorr, Германия ужесточит контроль за достижением целей в области возобновляемой энергетики. В настоящее время страна разрабатывает новую версию своего закона о возобновляемых источниках энергии.
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