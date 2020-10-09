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США ввели новые санкции против Ирана. Под них попали 18 банков
09:56 09.10.2020 |
В четверг США наложили санкции на 18 иранских банков в попытке отрезать Иран от международной финансовой системы.
В заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов США, говорится, что новые санкции не затронут переводы денег на покупку продовольствия, лекарств и медицинского оборудования.
Как пишет агентство Bloomberg, это решение Вашингтона приведет к тому, что власти в Тегеране будут все больше зависеть от нелегальной или полуподпольной международной торговли.
Принятые ранее американские санкции уже нанесли существенный урон иранской экономике.
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