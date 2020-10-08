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Ватикан потратил полученные пожертвования на деривативы, привязанные к кредитоспособности Hertz
16:56 08.10.2020 |
Ватикан, подвергнувший жесткой критике рынок кредитных дефолтных свопов (CDS) в 2018 году, тремя годами ранее вложил часть полученных пожертвований в деривативы, привязанные к кредитоспособности американской компании Hertz Global Holdings Ltd., пишет газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.
Ватикан приобрел структурные ноты со встроенными CDS, сделав таким образом ставку на то, что Hertz останется кредитоспособной до апреля 2020 года, свидетельствуют документы. Инвестиции были сделаны из средств портфеля Ватикана общим объемом 528 млн евро, сформированного за счет пожертвований.
Hertz, занимающейся прокатом автомобилей, объявила о банкротстве в мае текущего года. Таким образом, ставка Ватикана оказалась успешной.
Инвестиции были сделаны при участии кардинала Джованни Анджело Беччу. В прошлом месяце папа римский Франциск отправил его в отставку.
В 2018 году папа Франциск сравнил CDS с бомбой замедленного действия, заявив, что их использование "стимулирует рисковое финансирование, ставки на банкротство третьей стороны, что неприемлемо с этической точки зрения".
Кроме того, по мнению иерархов католической церкви, эти финансовые инструменты оттягивают на себя кредиты и инвестиции, предназначенные реальной экономике.
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