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Активный спрос на китайские активы укрепляет роль юаня на международных рынках - эксперты
15:38 08.10.2020 |
Рекордный зарубежный спрос на китайские активы позволит укрепить статус юаня на мировом рынке, говорят аналитики.
Иностранные инвесторы активно покупают китайские долговые бумаги в текущем году на фоне относительно высокой доходности и активного восстановления экономики страны после пандемии коронавируса. Тем временем Народный банк Китая не стремится ослабить курс юаня даже после серии активных ралли.
Регулятор пообещал в августе, что "процесс приобретения активов в юанях иностранными инвесторами будет облегчен еще больше", ожидая, что "все больше иностранных центральных банков и регуляторов в сфере денежно-кредитной политики будут держать активы в юанях в качестве резервных".
Инвесторы и аналитики говорят, что по мере того, как иностранные инвесторы увеличивают вложения в юань, потенциал китайской валюты как резервной, вероятно, усилится.
"Для интернационализации валюты действительно необходимо иметь крупный и ликвидный рынок облигаций, и именно этого они и добиваются", - говорит содиректор отдела долговых обязательств развивающихся рынков Lazard Asset Management Дениз Саймон, которую цитирует издание Financial Times.
Китайские власти стремятся увеличить масштаб использования юаня для платежей и инвестиций на зарубежных рынках, главным образом, чтобы сократить зависимость от доллара США.
"В последние пару лет многие инвесторы очень настороженно относились к юаню, однако в этом году их представления полностью поменялись", - говорит директор по исследованиям валют развивающихся рынков в HSBC Пол Макел.
Китайские активы стали пользоваться спросом у инвесторов в том числе как альтернатива американским в связи с давлением на доллар из-за политических рисков, экономических последствий пандемии коронавируса и снижения процентных ставок.
"Экономические фундаментальные показатели в Китае крайне положительные, восстановление идет активнее, чем где-либо, и нет никаких опасений второй волны коронавируса", - отмечает портфельный управляющий BlueBay Asset Management Каспар Хенсе.
Инвесторы могут получить доходность в размере около 2,7% от 10-летних китайских долговых обязательств по сравнению с чуть менее 0,8% от аналогичных американских бумаг.
Приток капитала на китайские долговые рынки с начала года до августа превысил 615 млрд юаней ($90 млрд), в результате вложения иностранных инвесторов составили 2,8 трлн юаней.
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