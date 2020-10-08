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Дебаты кандитатов в вице-президенты США доказали полное расхождение их взглядов
10:40 08.10.2020 |
Теледебаты кандидатов в вице-президенты США республиканца Майкла Пенса и демократки Камалы Харрис продемонстрировали их кардинальное различие их взглядов на основные политические, экономические и социальные темы Соединенных Штатов, пишет в четверг, 8 октября, агентство AFP.
Харрис в самом начале дуэли обвинила правительство президента США Дональда Трампа в провальной политике по борьбе с коронавирусом, которая привела к тому, что количество жертв пандемии в США превысило 210 тысяч человек, - больше, чем где-либо в мире. Пенс, возглавляющий антикризисный правительственный штаб по борьбе с коронавирусом, отверг обвинения, заявив что Трамп "с первого дня" поставил здоровье американцев во главу угла, закрыл сообщение с Китаем и постоянно обнародовал данные экспертов на эту тему. Кандидат от республиканцев, в свою очередь, обвинил демократов в том, что они "безответственно подрывают доверие граждан к вакцине против коронавируса", которая, по его словам, будет готова к концу года.
Полярные взгляды на внешнюю политику и экономику
Пенс и Харрис разошлись и во взглядах на экономическую политику, в частности, на вопрос налогов. Харрис назвала решение президента США снизить налоги на прибыль корпораций с 45% до 21% защитой интересов богатых за счет обнищания среднего класса. Байден, по ее словам, напротив, планирует повысить налоги для крупных компаний с 21% до 28%. Кандидатка от демократов также напомнила, что по данным СМИ, сам Трамп годами не платил налоги, и его долг на данный момент составляет 400 млн долларов.
Камала Харрис также обвинила Трампа в предательстве друзей и партнеров США по НАТО и в том, что он верит мировым лидерам больше, чем собственным разведслужбам. В качестве примера она привела вывод американских спецслужб о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Но, по ее словам, президент США "больше верит на слово президенту России Владимиру Путину".
Харрис и Пенс вели себя более вежливо, чем Трамп и Байден
Все комментаторы отметили, что теледебаты Пенса и Харрис были более сдержанными, чем дискуссия между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Джо Байденом. Майкл Пенс даже поздравил Камалу Харрис с выдвижением в кандидаты в вице-президенты. Однако он неоднократно превышал отведенный участникам дебатов для высказываний лимит в две минуты и перебивал Харрис, вынуждая ее обращаться к нему с просьбой позволить ей высказаться.
Оба участника дискуссии также неоднократно уклонялись от ответов: Харрис, в частности, отказалась ответить на вопрос о том, планируют ли демократы, в случае победы на выборах, увеличить число судей в Верховном суде, в котором в настоящее время доминируют консерваторы, чтобы изменить расстановку сил в пользу либералов. Пенс не ответил на вопрос о том, как он отреагирует, если Трамп не признает возможного поражения на выборах, заявив, что уверен в победе республиканцев 3 ноября.
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