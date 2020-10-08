Всемирный экономический форум из-за пандемии «переезжает» с Давоса в Люцерн

Всемирный экономический форум проведет свою ежегодную встречу в 2021 году в Люцерне, Швейцария. Встреча пройдет с 18 по 21 мая, заявили организаторы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Встреча будет проходить, пока все условия будут соблюдаться, чтобы гарантировать здоровье и безопасность участников и сообщества", - заявили организаторы.

Напомним, в августе Всемирный экономический форум объявил, что будущая ежегодная встреча в Давосе, Швейцария, будет перенесена на фоне всемирной пандемии COVID-19.

В то же время, было объявлено, что в течение недели с 25 января Форум проведет в цифровом формате "Давосские диалоги" на высоком уровне, на которых мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.