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Всемирный экономический форум из-за пандемии «переезжает» с Давоса в Люцерн
08:29 08.10.2020 |
Всемирный экономический форум проведет свою ежегодную встречу в 2021 году в Люцерне, Швейцария. Встреча пройдет с 18 по 21 мая, заявили организаторы, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Встреча будет проходить, пока все условия будут соблюдаться, чтобы гарантировать здоровье и безопасность участников и сообщества", - заявили организаторы.
Напомним, в августе Всемирный экономический форум объявил, что будущая ежегодная встреча в Давосе, Швейцария, будет перенесена на фоне всемирной пандемии COVID-19.
В то же время, было объявлено, что в течение недели с 25 января Форум проведет в цифровом формате "Давосские диалоги" на высоком уровне, на которых мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.
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