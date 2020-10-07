Финансовые новости
- |
- 07.10.20
- |
- 21:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Франция планирует наказывать за «сертификаты» о подтверждении девственности
19:44 07.10.2020 |
Французское правительство планирует ввести тюремное заключение и штрафы для врачей, которые предоставляют так называемые "свидетельства о девственности" для традиционных религиозных браков.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Министерство внутренних дел Франции сообщает, что законопроект предлагает ввести наказания, такие как год тюремного заключения и штраф в размере 15 тысяч евро для любого медицинского работника, который выдает "свидетельство о девственности". Проект закона еще не прошел этап обсуждения французскими политиками.
Согласно данным France 3, около 30% французских врачей говорят, что у них просили такие справки. Большинство медиков отказываются их выдавать.
Предложенное наказание является частью законопроекта, направленного на укрепление французских светских ценностей и борьбу с тем, что президент Эммануэль Макрон называет "исламистским сепаратизмом".
"Проверка девственности" фиксируется во многих странах ООН, в частности, экспертами Human Rights Watch и другими организациями. Она происходит не только по религиозным мотивам, но иногда при расследовании изнасилований или при вербовке в силы безопасности.
В прошлом году BBC Arabic сообщила, что такие тесты наиболее распространены в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в Индии, Афганистане, Бангладеш и ЮАР.
Мусульманские женщины могут столкнуться с отторжением со стороны своих семей и местной общины, а некоторых даже убивают за то, что они занимались сексом до брака.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что практика осмотра девственной плевы визуально или пальцами не может доказать, имела ли женщина или девочка вагинальный половой акт или нет. По заявлению ВОЗ, такой осмотр также нарушает его права человека.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Минский формат скорее мертв. Зачем Кравчуку совет из «донецких старцев» при ТКГ
|От безвиза до Донбасса: о чем договорились на саммите Зеленский и лидеры ЕС
|Виталий Портников: Зеленскому не удастся успокоить европейцев
|Привет из 90-х. Что происходит между Нацбанком и Советом НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Франция планирует наказывать за «сертификаты» о подтверждении девственности
|Китай задействовал цифровой юань в сделках на $162 млн
|В Италии будут штрафовать до 1000 евро за пребывание без маски на улице
|В ЕС осудили планы Северного Кипра открыть заброшенный курорт на ничейной земле
|Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
|Байден и Харрис - политический дуэт против Трампа
|Польша оштрафовала «Газпром» на 6 млрд евро по делу о «Северном потоке-2»
Это интересно
|Mercedes-Benz прекратил сотрудничество с заводом ГАЗ из-за санкций
|Microsoft исполнила мечту миллионов пользователей Windows 10. Bing можно отключить навсегда, вместе с рекламой в поиске
|Toyota разработает грузовик на топливных элементах для Северной Америки
|Volvo готовит маленький кроссовер XC20. Его построят на платформе Geely
|Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов
|Нидерланды начнут использовать водородные поезда. Тестовые испытания прошли успешно
|Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций