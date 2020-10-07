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В ЕС осудили планы Северного Кипра открыть заброшенный курорт на ничейной земле
17:21 07.10.2020 |
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил планы Северного Кипра вновь открыть пляж заброшенного курорта на ничейной земле как "серьезное нарушение" соглашения ООН о прекращении огня на разделенном острове.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.
Лидер турок-киприотов Ерсин Татар при поддержке Анкары пообещал открыть прибрежный участок района Вароша, вызвав гнев правительства в Никосии.
Жозеп Боррель заявил, что этот инцидент только усилит напряженность между Турцией и ЕС, и без того высокую из-за разведки Анкарой газа в кипрских водах.
Россия также заявила, что обеспокоена этим шагом.
"Открытие этого района, который является закрытой зоной в соответствии с соглашениями о прекращении огня под эгидой Организации Объединенных Наций, является серьезным нарушением этого соглашения", - заявил Боррель Европейскому парламенту.
Турецкая армия удерживала Варошу в изоляции с тех пор, как сбежали ее жители-киприоты-греки, когда Турция вторглась на Северный Кипр в 1974 году в ответ на организованный Афинами переворот, который пытался объединить остров с Грецией.
Турция, единственная страна, которая признает самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра, давно планировала открыть Варошу, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал заявление Татара.
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