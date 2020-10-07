ВТО улучшила прогноз падения мировой торговли

Всемирная торговая организация прогнозирует, что по итогам этого года мировая торговля снизится на 9,2% на фоне пандемии коронавируса (COVID-19).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

По данным ВТО, несмотря на нынешнее падение мировой торговли на 9,2%, в следующем году она вырастет на 7,2%.

В апреле организация прогнозировала в этом году падение на уровне от 13 до 32%, и рост от 21 до 24% в 2021 году.

Отмечается, что во время финансового кризиса в 2009 году мировая торговля упала на 12,8%, а уже в 2010 году выросла на 13,8%.

По словам чиновников, во время пандемии коронавируса вырос спрос на медицинское оборудование и электрические устройства, такие как компьютер, и упал на услуги, такие как поездки.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 6 октября количество больных коронавирусом COVID-19 составляло 35 701 674 человека. При этом 26 870 533 человека выздоровели, 1 045 953 пациента умерли.