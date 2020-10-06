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Суд ЕС принял решение против Венгрии по делу университета Сороса
15:49 06.10.2020 |
Суд ЕС признал, что внесенные Венгрией изменения в законодательство о высшем образовании, которые фактически делают невозможной работу основанного миллиардером Джорджем Соросом Центральноевропейского университета, противоречат праву Евросоюза.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе суда.
В своем решении по делу "Еврокомиссия против Венгрии", вынесенном 6 октября 2020 года, Большая палата суда поддержала иск о невыполнении обязательств, предъявленный Венгрии Европейской комиссией.
"Условия, введенные Венгрией для иностранных высших учебных заведений, осуществляющих свою деятельность на ее территории, несовместимы с законодательством ЕС", - говорится в решении суда.
Суд постановил, что, поставив осуществление в стране образовательной деятельности в зависимость от наличия международного договора между Венгрией и третьей страной, в которой находится соответствующее учебное заведение, Венгрия не выполнила обязательства относительно национального режима, предусмотренные Генеральным соглашением по торговле услугами, заключенным в рамках ВТО.
Это требование также противоречит положениям Хартии основных прав Европейского Союза, касающимся академической свободы, свободы основывать высшие учебные заведения и свободы вести предпринимательскую деятельность.
В рамках изменений законодательства о высшем образовании Венгрия связала деятельность иностранных университетов в стране с двусторонним соглашением между венгерским правительством и страной происхождения университетов. Иностранные университеты также были вынуждены осуществлять образовательную деятельность в своих странах.
В центре конфликта - судьба Центральноевропейского университета, основанного в штате Нью-Йорк венгерско-американским финансистом Соросом. Университету пришлось перенести большую часть своей деятельности в Вену из Будапешта, где он действовал с начала 1990-х годов.
Консервативное националистическое правительство Венгрии обвинило основателя университета Сороса в заговоре с целью уничтожения европейской цивилизации путем наполнения континента мигрантами. Сорос говорит, что поддержка беженцев с его стороны является частью гуманитарной миссии.
План университета перевести аккредитованные в США программы в Вену стал следствием длительного противостояния с правительством Орбана.
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