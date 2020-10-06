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ЕС изменил «черный список» налоговых гаваней, исключив Оман и Каймановы острова
15:46 06.10.2020 |
Совет Европейского Союза внес изменения в перечень стран, которые не соблюдают обязательств по налоговому сотрудничеству.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Совета ЕС.
"Совет решил добавить Ангилью (заморская территория Великобритании. - Ред.) и Барбадос в список юрисдикций ЕС, которые не сотрудничают в целях налогообложения. Каймановы острова и Оман были исключены из списка после того, как прошли необходимые реформы для совершенствования своей системы налоговой политики", - говорится в решении.
После этого обновления в списке юрисдикций, которые не сотрудничают, остаются 12 стран и территорий: Американское Самоа, Ангилья, Барбадос, Фиджи, Гавайи, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские Острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.
Перечень налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают в сфере налогообложения, является частью внешней стратегии ЕС, призванной способствовать эффективному налоговому управлению во всем мире. Он был впервые создан в декабре 2017 года.
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