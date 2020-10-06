Финансовые новости
- |
- 06.10.20
- |
- 06:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Чехии на местных выборах победила партия Бабиша
09:37 05.10.2020 |
В Чехии на выборах в органы местного самоуправления, проходивших 2-3 октября, победу одержала партия действующего премьера Андрея Бабиша ANO ("Действие недовольных граждан").
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Явка на выборах составила 37,95%. ANO получила большинство голосов в 10 регионах из 13 и получит в целом 178 мест из 675, на два больше. На втором месте оказалась оппозиционная Пиратская партия, получив 91 место (ранее она имела только 3), далее - Гражданская демократическая партия (ODS) с 53 мандатами и "Мэры и независимые" (STAN) с 40 мандатами.
Коммунистическая партия Богемии и Моравии (KSČM) по итогам выборов потеряла 73 места и будет иметь только 13, а Чешская социально-демократическая партия CSSD, партнер партии Бабиша в правительственной коалиции, получает 28 мест - на 97 меньше.
В то же время, будучи победителем, ANO будет иметь большинство не во всех регионах и местами может не войти в коалицию.
Так, "Мэри и независимые", которые получили большинство в центральной Богемии, начали переговоры с Пиратской партией и другими о широкой коалиции без партии Бабиша.
В то же время, ANO и ODS вместе с CSSD объявили о создании коалиции в Моравско-Силезском регионе.
Также в трети округов проходил первый тур выборов в Сенат, верхнюю палату парламента Чехии. В нем представители от партии премьера одержали победу лишь в трех округах и прошли во второй тур без победы - еще в 9.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тимошенко между Ахметовым и Коломойским. Какие подножки Зеленскому готовит «Батьківщина»
|Дедушка в трусиках. Почему Кремль перешел к тактике мелких пакостей
|Позитив недели. Новая «тепловая» головка самонаведения позволит Украине делать свои «Джавелины»
|Каша от Зеленского. Как президент смешал ковид и выборы с политическим цирком
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕЦБ подал заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро»
|Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций
|В парламент Киргизии проходят четыре партии
|В Чехии на местных выборах победила партия Бабиша
|Война в Карабахе, первая неделя: новая роль Турции и решимость Азербайджана
|США ввели санкции против белорусских силовиков
Это интересно
|У нового Kia Sorento появилась внедорожная версия X-Line
|Microsoft представила бюджетный ноутбук Surface Laptop Go
|Audi раскрыла характеристики подзаряжаемого гибрида А3 Sportback 40 TFSI e, который пришёл на смену A3 Sportback e-tron
|В Telegram появилась функция комментирования постов
|Сделка между NVIDIA и Arm таит угрозу для всей информационной экосистемы Китая
|Кроссовер Buick Electra получил «космический» дизайн
|Google Camera стала ещё лучше