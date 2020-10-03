Финансовые новости
- |
- 03.10.20
- |
- 00:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США ввели санкции против белорусских силовиков
22:56 02.10.2020 |
США вводят санкции в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщается на сайте американского министерства финансов.
В числе других фигурантов списка - заместитель командующего внутренними войсками полковник Хазалбек Атабеков, командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, заместители министра внутренних дел Беларуси, генерал-майор милиции Александр Барсуков и генерал-майор Юрий Назаренко.
Кроме того, под ограничительные меры подпали секретарь Центральной комиссии Беларуси по выборам Елена Дмухайло, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, а также начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
Вслед за ЕС
Совет ЕС 2 октября включил в свой санкционный список 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. В перечне - 40 фамилий. Фигурантам запрещено въезжать в Евросоюз, а если у них есть активы на территории европейского сообщества, то они будут заморожены. "Беларусь 9 августа провела президентские выборы, которые не соответствовали международным стандартам и сопровождались репрессиями против независимых кандидатов и жестоким преследованием мирных протестующих", - отмечается в решении Совета ЕС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пленки Лероса: подарок от СБУ или НАБУ?
|Новые коррупционные удары по «слугам». Закончится ли «черная полоса» Зеленского до выборов
|Трамп сообщил заражении коронавирусом
|Отмыть на Фокине. Зачем Москва шантажирует Киев записями ТКГ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США ввели санкции против белорусских силовиков
|Лондон ввел санкции против строителей Крымского моста
|Против коррупции: протестующие в Болгарии надеются на Евросоюз
|Евросоюз ввел санкции против чиновников Беларуси – но не Лукашенко
|Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины - ОГТСУ
|Трамп сообщил заражении коронавирусом
Это интересно
|Сделка между NVIDIA и Arm таит угрозу для всей информационной экосистемы Китая
|Кроссовер Buick Electra получил «космический» дизайн
|Google Camera стала ещё лучше
|Представлен улучшенный Google Фото с новыми возможностями
|Купе Ferrari Omologata выйдет в одном экземпляре
|Власти США будут настаивать на получении полного контроля над кодом TikTok
|Xiaomi Mi 10T Lite стал первым смартфоном на чипе Snapdragon 750G. Аппарат получил 120-Гц дисплей