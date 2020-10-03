Финансовые новости
- |
- 03.10.20
- |
- 00:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Лондон ввел санкции против строителей Крымского моста
22:38 02.10.2020 |
Великобритания вслед за Европейским Союзом ввела санкции в отношении лиц и структур, связанных со строительством Крымского моста над Керченским проливом. Это следует из санкционного списка, обновления в который были внесены в пятницу, 2 октября, на сайте казначейства (министерства финансов) Великобритании.
Под действие ограничительных мер попали: Александр Ганов, генеральный директор железнодорожной компании "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющей междугородние перевозки в Крыму. Британские власти подчеркивают, что Ганов "поддерживает присоединение незаконно аннексированного Крымского полуострова к России".
В перечень внесен и Леонид Рыженькин, замдиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж". Последнего президент РФ Владимир Путин в марте наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени . В Минфине Великобритании напомнили, что Рыженькин с 2015 года "руководил строительством моста через Керченский пролив (включая его железнодорожную часть)".
Компании, подпавшие под санкции
Кроме того, в список включены: компания "Ленпромтранспроект", участвовавшая в проектировании объекта, акционерное общество "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога", являющееся оператором моста, и Крымская первая страховая компания.
Ранее аналогичное расширение своего санкционного списка в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, предпринял Евросоюз.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пленки Лероса: подарок от СБУ или НАБУ?
|Новые коррупционные удары по «слугам». Закончится ли «черная полоса» Зеленского до выборов
|Трамп сообщил заражении коронавирусом
|Отмыть на Фокине. Зачем Москва шантажирует Киев записями ТКГ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США ввели санкции против белорусских силовиков
|Лондон ввел санкции против строителей Крымского моста
|Против коррупции: протестующие в Болгарии надеются на Евросоюз
|Евросоюз ввел санкции против чиновников Беларуси – но не Лукашенко
|Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины - ОГТСУ
|Трамп сообщил заражении коронавирусом
Это интересно
|Сделка между NVIDIA и Arm таит угрозу для всей информационной экосистемы Китая
|Кроссовер Buick Electra получил «космический» дизайн
|Google Camera стала ещё лучше
|Представлен улучшенный Google Фото с новыми возможностями
|Купе Ferrari Omologata выйдет в одном экземпляре
|Власти США будут настаивать на получении полного контроля над кодом TikTok
|Xiaomi Mi 10T Lite стал первым смартфоном на чипе Snapdragon 750G. Аппарат получил 120-Гц дисплей