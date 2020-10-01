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Кипр не собирается снимать блокировку санкций против режима Лукашенко - СМИ
15:33 01.10.2020 |
Кипр на саммите лидеров Европейского Союза собирается твердо стоять на позиции, что санкции против белорусских чиновников могут быть утверждены только в том случае, если санкции будут наложены на Турцию.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на кипрского дипломата, передает "Европейская правда".
"Чтобы высвободить белорусское досье, мы должны договориться и за нашими предложениями", - сказал дипломат, добавив, что президент Кипра Никос Анастасиадис встретился в среду с Шарлем Мишелем, который будет председательствовать на двухдневном саммите, чтобы изложить позицию Никосии.
"Я думаю, что в Европейском совете будет долгая дискуссия. Я не исключаю, что из этого может что-то получиться, но на данный момент я бы не стал ставить деньги на счастливый исход", - отметил он.
Месяц назад ЕС пообещал ввести санкции в отношении Беларуси за фальсификации выборов и нарушение прав человека, но основанный на консенсусе Союз был лишен возможности выполнить это обещание из-за позиции Кипра.
Кипр заявляет, что не может поддержать предлагаемые санкции против белорусских чиновников, если параллельно не будут приняты меры против Турции в связи с отдельным спором об энергоресурсах, которая вызвала напряженность в Восточном Средиземноморье.
Дипломат отверг критику со стороны некоторых государств-членов ЕС о том, что вето Кипра на белорусские санкции подрывают доверие к блоку в сфере принятия внешнеполитических мер на своем "заднем дворе", указав, что Турция также является "задним двором" ЕС.
"Президент (Кипра) находится между молотом и наковальней в том смысле, что даже оппозиция признала: шаг в отношении Беларуси был хорошим. Поэтому он не может вернуться домой, выпустив белорусское досье, не имея из этого выгоды", - отметил дипломат.
Как сообщалось, лидеры ЕС 1 и 2 октября соберутся в Брюсселе на саммит для обсуждения ряда вопросов, в том числе ситуации в Беларуси и Нагорном Карабахе.
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