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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Евросоюз начал штрафную процедуру против Великобритании из-за договора о «Брекзите»

15:20 01.10.2020 |

Мир

 

Евросоюз предпринимает правовые шаги против Великобритании из-за односторонних изменений, вносимых Лондоном в договор с Брюсселем о порядке и условиях "Брекзита". Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в четверг, 1 октября, объявила о начале штрафной процедуры против Великобритании по факту нарушения договора, которая может привести к иску против Лондона в Европейском суде и высокому штрафу для Соединенного Королевства.

Палата общин британского парламента 29 сентября дала зеленый свет так называемому закону о внутреннем рынке, который может свести на нет целый ряд ключевых договоренностей по Северной Ирландии в рамках заключенного договора о "Брекзите". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен с помощью этого закона обойти положения договора, касающиеся таможенных правил для Северной Ирландии и предписаний в отношении госдотаций для британских предприятий.

"Этот законопроект по своей сути является нарушением закрепленного в договоре о "Брекзите" обязательства о добросовестности. К тому же, в случае окончательного принятия, он будет находиться в полном противоречии с договоренностями по Северной Ирландии и Ирландии", - констатировала фон дер Ляйен. У Великобритании есть один месяц, чтобы отреагировать на обвинения со стороны Брюсселя.

Реакция Лондона

Представитель британского правительства сообщил, что его страна даст ответ в установленный срок. Одновременно он выступил в защиту спорных пассажей, касающихся Северной Ирландии. По словам представителя, Лондон желает защитить целостность британского внутреннего рынка и мирный процесс в Северной Ирландии.

Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье заявил, что для Евросоюза "полное и эффективное выполнение" договора о "Брекзите" всегда будет иметь абсолютный приоритет".
По материалам: Deutsche Welle
 

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