ФРС продлила до конца года ограничения на выплату дивидендов и выкуп акций для банков США

Федеральная резервная система (ФРС) продлила еще на три месяца ограничения на выплату дивидендов и запрет на выкуп акций крупнейшими банками США, отметив, что необходимость сбережения фининститутами капитала в условиях нынешнего кризиса сохраняется.

Ограничения касаются 33 американских банков с активами более $100 млрд.

Такое решение должно "гарантировать, что крупные банки сохраняют высокий уровень гибкости капитала", говорится в заявлении Федрезерва.

"Их капитал оставался сильным в третьем квартале, когда действовали эти ограничения", - отмечают в ФРС.

Ранее стало известно, что Федрезерв проведет второй раунд стресс-тестов для крупных банков позднее в этом году, чтобы проверить два различных сценария развития ситуации в экономике в связи с пандемией коронавируса. Результаты стресс-тестов будут опубликованы ближе к концу текущего года.

Фининституты США в настоящее время находятся в гораздо более сильной позиции, чем в период финансового кризиса 2008 года, пишет The Wall Street Journal. Однако анализ, проведенный Федрезервом этим летом, показал, что в случае затягивания восстановления экономики банки могут столкнуться с потерями, аналогичными тем, которые они понесли в период финансового кризиса.

Крупнейшие банки США, в том числе Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co., добровольно приостановили выкуп акций во втором квартале текущего года. Банки могут платить дивиденды, однако их сумма не должна превышать среднего уровня прибыли за последние четыре квартала.