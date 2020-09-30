Еврокомиссия впервые опубликовала отчет о состоянии верховенства права в каждой стране ЕС

Еврокомиссия впервые обнародовала отчет о ситуации с верховенством права во всех странах-членах ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отчет охватывает события с января 2019 и оценивал все страны по одинаковой методике. Он охватывает основные сферы, от которых зависит верховенство права: состояние судебной системы, антикоррупционных органов, плюрализма и свободы медиа и других институциональных вопросов, важных для системы "сдержек и противовесов" в демократической стране.

Отчет задуман как превентивный инструмент, который позволит увидеть определенные проблемы до того, как станут серьезными, и начать искать решение.

"Хотя в ЕС очень высокие стандарты верховенства права, у нас есть и вызовы. Еврокомиссия продолжит сотрудничать с правительствами стран-членов, чтобы находить решения, которые будут гарантировать людям соблюдение прав и свобод в повседневной жизни", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В выводах по судебной системы отмечается, что сейчас ряд стран проводят реформы для усиления независимости судей, в том числе те, где с этим не было значительных проблем. В то же время в некоторых странах "независимость судебной системы вызывает беспокойство". Определенные проблемы наблюдаются в Польше, Венгрии, Румынии, Хорватии и Словакии.

Большинство стран-членов уже имеют комплексные антикоррупционные стратегии, или готовятся их принять. В некоторых странах, впрочем, остаются вопросы к эффективности расследования и привлечения к ответственности в случае топ-коррупции. Среди таких упомянутые Хорватия, Словакия, Чехия, Венгрия.

В нескольких странах есть проблемы с давлением на журналистов и политизацией регуляторов медийной сферы.

Также в некоторых странах вызывает беспокойство чрезмерное применение "быстрого" законодательства, а также ситуации, когда общественные организации через законодательство ограничивают в доступе к иностранному финансированию.

"Этот отчет будет способствовать широкому обсуждению относительно ситуации с верховенством права на общеевропейском и национальном уровнях. Еврокомиссия собирается взаимодействовать по этому вопросу с Европарламентом и Советом ЕС и считает, что данный отчет станет надежной основой для дальнейшей межинституциональной работы. Комиссия также приглашает к обсуждению власти стран-членов", - добавляют в Еврокомиссии.