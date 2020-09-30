Позорными и грязными назвали комментаторы CNN первые дебаты кандидатов в президенты США

Поведение и высказывания Дональда Трапа в ходе первых дебатов с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом сделали их грязными и недостойными, заявил ведущий телеканала CNN.

"Это был горячий беспорядок, сродни пожару внутри мусорного контейнера", - сказал он.

Журналист отметил: "Это были худшие дебаты, которые я когда-либо видел. Это были даже не дебаты, это был позор. И это в первую очередь из-за президента Трампа".

Все ответы Байдена на вопросы ведущего Трамп постоянно прерывал своими репликами. Периодически действующий президент США вступал в полемику с ведущим вместо того, чтобы дискутировать с оппонентом Байденом.

Соперники не удержались и от "непарламентских" выражений. Так, Байден после того, как его в очередной раз перебил Трамп, просил того "заткнуться".

Хотя дебаты в соответствии намеченной программой касались внутриполитических вопросов, Байден обвинил Трампа в том, что тот не отреагировал на обвинения в том, что Россия якобы платила афганским талибам за убийства американских солдат, о чем писала ранее газета The New York Times.

"Он (Трамп - ИФ) щенок Путина, он до сих пор ничего не сказал ему о выплатах за головы американских военных в Афганистане", - заявил он.

Байден отметил: "Я сталкивался с Путиным и давал ему ясно понять, что не пойду на его уловки".

Он назвал Трампа "лжецом", "клоуном", "худшим президентом в истории Америки".

Как и предполагали наблюдатели, стороны обвинили друг друга в отсутствии реальных действенных планов в сфере здравоохранения, в том числе в области борьбы с коронавирусом.

Байден заявил, что Трамп выступает против системы медицинского страхования предыдущего президента Барака Обамы, чем лишает миллионы американцев доступной медицины. Трамп парировал это тем, что он обеспечил частное медицинское страхование и снижение цен на медикаменты, а его деятельность пользуется всеобщей поддержкой.

"Это признали и многочисленные губернаторы штатов, и даже те, которые являются демократами, они сказали, что президент Трамп проделал прекрасную работу", - сказал действующий президент, на что Байден отреагировал саркастической улыбкой.

Байден в ходе дебатов ушел от ответа на вопрос, получал ли его сын Хантер Байден $3,5 млн от жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

"Это неверно. Ничего из этого не соответствует действительности. Это полная дискредитация. Он ничего плохого не делал", - заявил Байден.

Накануне в Сенате США был обнародован доклад о конфликте интересов и финансовых операциях Хантера Байдена, его бизнес-партнера Девона Арчера и его родственников. Авторы пришли к выводу, что на протяжении нескольких лет Хантер Байден, его семья и Арчер получали миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан.

Трамп вынужден был отвечать на обвинения в том, что уклоняется от уплаты федерального подоходного налога.

"Как только налоговая декларация будет готова, вы ее увидите", - сказал Трамп в ответ на вопрос Байдена о том, когда отчеты Трампа по налогам станут достоянием гласности. Трамп также отметил, что он платит "миллионные налоги".

Ранее New York Times сообщила, что в 2016 и 2017 годах Трамп заплатил только $750 федерального подоходного налога.

Стороны коснулись также вопроса о замещении вакантной должности члена Верховного суда США. Трамп отстаивал право выдвигать кандидата в судьи до истечения его президентского срока, Байден настаивал на том, что необходимо подождать до выборов в ноябре и таким образом предоставить "право голоса" американцам.

Ранее Трамп официально внес в сенат кандидатуру сторонника республиканцев Эми Кони Барретт на пост в Верховном суде, за которым может остаться решающее слово в случае спорных результатов президентских выборов, как это уже имело место в американской истории в 2000 году.

Трамп и Байден в очередной раз разошлись во мнениях по поводу голосования во время президентских выборов по почте.

Трамп повторил свои ранее сделанные заявления, что такое голосование чревато "мошенничеством", отметив, что американцы могут не узнать результатов выборов в течение "нескольких месяцев".

Байден парировал тем, что Трамп "просто боится результатов подсчета голосов", сообщив, что ранее президент США сам голосовал по почте, "отправляя свои бюллетени во Флориду".

Завершая дебаты, ведущий спросил обоих кандидатов, возьмут ли они на себя обязательство не объявлять о своей победе на выборах до официального объявления результатов.

Трамп уклонился от ответа, заявив, что его беспокоит широко распространенное мошенничество.

"Я призываю своих сторонников пойти на выборы и очень внимательно следить за ними", - сказал Трамп.

Байден обязался призывать к спокойствию и избегать преждевременного объявления о победе.