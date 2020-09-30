Журналист подтвердил арест в Китае крупного инвестора Bitfinex и Binance

С 24 июня основатель китайской криптовалютной компании RenrenBit, крупный инвестор Bitfinex и Binance, Чжао Донг арестован и находится под следствием, подтвердил журналист Колин Ву со ссылкой на собственные источники.

Сообщения о задержании одного из крупнейших в Китае внебиржевых торговцев криптовалютами появились в начале июля. В компании Донга их опровергли.

Ву назвал слухами новость о том, что сегодня, 29 сентября, Донга приговорили к 15 годам тюрьмы, но отметил, что ему действительно угрожает уголовная ответственность.

По сведениям Ву, Донга обвиняют в получении и сокрытии преступных доходов и совершении незаконных бизнес-операций. Это обычная для властей практика в отношении внебиржевых продавцов. Обвинение предполагает, что они сознательно принимали криминальные деньги, уточнил журналист.

Он напомнил, что основатель RenrenBit - ранний инвестор и крупный акционер Binance, который ранее отвечал за весь OTC-бизнес биржи в юанях.

Донг также акционер Bitfinex и Tether. Помимо OTC-торговли он занимался кредитованием и инвестированием, а связи с эмитентом стейблкоина позволяли Донгу занимать у него средства под низкий процент, подчеркнул Ву.

По словам журналиста, после ареста бизнес предпринимателя "практически заглох".



