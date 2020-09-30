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Палата общин Великобритании приняла спорный закон о внутреннем рынке
08:11 30.09.2020 |
Палат общин одобрила в третьем чтении законопроект о внутреннем рынке, предполагающий внесение односторонних изменений в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. В ходе голосования во вторник, 29 сентября, его поддержали 340 депутатов, против высказались 256. Дальнейшая судьба законопроекта зависит от верхней палаты парламента, куда он переходит, и где в него могут быть внесены коррективы. Дебаты в Палате лордов продлятся до начала декабря.
Фактически законопроект, автором которого считается премьер-министр Борис Джонсон, предусматривает переписывание сделки с ЕС задним числом. Сам Джонсон называл эту инициативу защитой от Евросоюза, который может пойти на "крайние и неразумные" шаги в отношениях со своим бывшим членом.
В частности, законопроект о внутреннем рынке должен регулировать торговые отношения между частями Соединенного Королевства и, в первую очередь, обезопасить торговлю с Северной Ирландией. Джонсон опасается, что протокол по Северной Ирландии в своем нынешнем виде позволяет ЕС вводить любые тарифы на товары, перемещаемые из Северной Ирландии в Великобританию.
Спорный законопроект вызвал возмущение в Брюсселе и Вашингтоне, а также непонимание внутри Соединенного Королевства - в Шотландии и Уэльсе.
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