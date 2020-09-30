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Великобритания и Канада ввели санкции против Минска
18:11 29.09.2020 |
Великобритания и Канада ввели санкции против ряда белорусских граждан в связи с фальсификациями на выборах президента и подавлением мирных протестов в Беларуси. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во вторник, 29 сентября. Санкции Лондона подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов и распространяются на восемь человек.
В черном списке оказались президент Беларуси Александр Лукашенко, его сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, а также замкомандующего внутренними войсками по тылу Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, сообщает информагентство Reuters. Санкции Канады носят схожий характер, подробнее о них не сообщается.
Ранее в тот же день Минск ввел санкции против стран Балтии. Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, в санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии внесены примерно по 100 чиновников из каждой страны, которым теперь запрещен въезд в Беларусь. Это стало ответим на санкции против Минска, введенные странами Балтии ранее.
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