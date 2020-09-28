В 2021 году ЕС может отказаться от монет номиналом 1 и 2 евроцента

К концу следующего года Евросоюз может принять решение отказаться от дальнейшего использования монет евро номиналом в 1 и 2 цента.

Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на информацию, которая была обнародована в понедельник, 28 сентября, на сайте Европейской Комиссии.

«Европейская Комиссия начала сегодня оценку целесообразности использования монет номиналом 1 и 2 цента. Процедура включает проведение открытых консультаций, которые продлятся 15 недель с участием широкого круга участников, включая другие институты, органы национальной власти, потребителей и гражданское общество. Такая оценка требуется законодательством ЕС, предоставляет Еврокомиссии полномочия проводить периодический и внимательный осмотр использования различных монет евро по критериям их стоимости и практического использования, в частности, монеты номиналом в 1 и 2 цента», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на основе такой оценки Еврокомиссия до конца 2021 года примет решение относительно вероятного введения универсальных правил округления сумм наличных платежей в еврозоне, с возможным прекращением хождения монет номиналом в 1 и 2 цента. В процессе такой оценки Еврокомиссия изучит экономический, природоохранный и социальный эффект, который могут вызвать такие новые правила округления наличных платежей.