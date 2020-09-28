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Польша и Венгрия создадут институт верховенства права для противодействия ЕС
17:02 28.09.2020 |
Венгрия и Польша создадут совместный институт для оценки состояния верховенства права в государствах-членах Европейского Союза, чтобы их "не держали за дураков" из-за обвинений в нарушении законов.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с польским коллегой Збигневом Рау, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Сийярто заявил, что отчет ЕС о верховенстве права, который вскоре будет обсуждаться в Брюсселе, должен быть политическим заявлением, а не какой-либо обоснованной оценкой.
"Целью этого института сравнительного права является то, чтобы нас не держали за дураков", - заявил Сийярто, добавив, что "ему надоело, что некоторые западноевропейские политики использовали нас как грушу".
По его словам, институт изучит, как верховенство закона поддерживается в ЕС, чтобы избежать применения "двойных стандартов" в отношении Венгрии и Польши.
Польское правительство, которым руководит партия "Право и справедливость" (PiS), а также венгерское правительство премьер-министра Виктора Орбана уже давно вступают в споры с ЕС из-за обвинений в том, что они подрывают демократические стандарты.
На саммите ЕС в июле была достигнута договоренность, что следующий общий бюджет блока на 2021-2027 годы и доступ к связанному фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса должны включать условие, что государства-члены соблюдают верховенство права.
Однако точные детали еще не установлены, поскольку Европарламент настаивает на более жестких условиях, чем те, что были оговорены на саммите, а Варшава и Будапешт угрожают наложить вето на условия, с которыми они не согласны.
Рау заявил, что новый институт будет способствовать дебатам и прозрачности в ЕС.
Напомним, 17 сентября Европарламент своей резолюцией выразил обеспокоенность из-за ситуации с правами ЛГБТ, независимостью судей в Польше и фундаментальными правами в целом.
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