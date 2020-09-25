Прогноз для мировой экономики может быть «менее ужасным» - МВФ

Ряд развитых стран демонстрирует положительную динамику экономического роста на фоне уменьшения карантинных ограничений, что улучшает прогнозы в глобальном измерении по сравнению с расчетами, проведенными несколько месяцев назад.

Об этом заявил в четверг во время брифинга в МВФ директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Последние данные свидетельствуют о том, что новый Обзор "Перспективы развития мировой экономики" будет несколько менее ужасным, чем предыдущий прогноз, опубликованный 24 июня", - отметил представитель Фонда.

Он подчеркнул, что отдельные страны начинают показывать положительную динамику. По его словам, в частности, Китай, а также "ряд развитых экономик" демонстрируют лучшие результаты, чем ожидалось, после того, как начали снимать карантин.

В то же время, подчеркнул Райс, ситуация остается "шаткой" во многих развивающихся странах. Особо тяжелые последствия пандемии претерпели, в частности, те экономики, которые в основном зависят от туристического бизнеса.

В этой связи представитель МВФ также выразил обеспокоенность из-за роста уровня задолженности таких стран.

Как сообщал Укринформ, в последнем обзоре "Перспективы развития мировой экономики" МВФ спрогнозировал, что глобальный рост в 2020 году упадет до "минус" 4,9% из-за последствий пандемии. Сейчас Фонд готовит следующий обзор, который должен выйти в октябре нынешнего года, перед осенним собранием МВФ и Всемирного банка.