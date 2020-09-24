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Качиньский займет должность вице-премьера в правительстве Польши
15:47 24.09.2020 |
Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (ПиC) Ярослав Качиньский скорее всего войдет в состав польского правительства.
Об этом заявил вицеспикер Сейма Ришард Терлецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.pl.
"Все указывает на то, что Ярослав Качиньский будет в правительстве", - сказал Терлецкий. Председатель ПиС займет должность вицепремьера и будет заниматься надзором над министром юстиции Збигневом Зебро.
"Это удобный, безопасный выход для нас в текущей ситуации. Я надеюсь, что министерство юстиции будет еще более эффективным", - добавил он.
Окончательное решение об изменениях в правительстве должно утвердить руководство ПиС, которое соберется с этой целью в четверг или пятницу.
Из неофициальной информации агентства PAP следует, что Ярослав Качиньский должен стать председателем нового комитета по безопасности. Под его руководством будут работать также Минобороны и МВД.
Кризис в правящей коалиции "Объединенные правые" возник после голосования законопроекта о правах животных, которой лично лоббировал лидер "ПиС" Ярослав Качиньский.
За этот законопроект не голосовали младшие партнеры "Пис": партии "Солидарная Польша" и "Вместе". Также из партии были исключены 15 депутатов "ПиС", которые отказались голосовать за этот закон.
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