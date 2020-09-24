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Республиканцы в США опубликовали доклад о подозрительных сделках сына Байдена
11:56 24.09.2020 |
Председатели комитетов Сената США по внутренней безопасности и правительственным вопросам и по финансам республиканцы Рон Джонсон и Чак Грэссли опубликовали в среду, 23 сентября, доклад о сомнительных сделках сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена - Хантера. В документе утверждается, что он получал миллионы долларов от иностранцев, в том числе Елены Батуриной - вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
"Батурина 14 февраля 2014 года перевела на банковский счет Rosemont Seneca Thornton LKC 3,5 миллиона долларов по "Соглашению о консалтинге DD12.02.2014. Rosemont Seneca Thornton - это инвестиционная компания, сооснователем которой является Хантер Байден", - говорится вдокладе.
Эти и другие транзакции были выявлены из-за сообщений о возможной преступной деятельности Батуриной, утверждается в докладе. При этом документ не содержит прямых пояснений, почему авторы доклада считают эти транзакции подозрительными.
Подозрения вызвали контакты Хантера Байдена с Казахстаном, Украиной и Китаем
Наряду с переводами от Батуриной к числу сомнительных транзакций они относят получение 142 тысяч долларов от компании Novatus Holding, основным акционером которой является гражданин Казахстана Кенес Ракишев, зять тогдашнего мэра Астаны.
Документ также описывает миллионные денежные переводы, связанные с работой Байдена вкомпании Burisma в Украине. Подозрения сенаторов вызвали и контакты Хантера Байдена с рядом граждан Китая, "связанных с коммунистическим правительством и Народно-освободительной армией". "Эти связи вылились в сомнительные транзакции на миллионы долларов", - утверждается в документе.
В докладе представлены данные, связанные не только с деловой активностью самого Хантера Байдена, но и его семьи, а также партнера по бизнесу Девона Арчера. Сенаторы утверждают, что на протяжении нескольких лет они получали "миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан".
Авторы документа, ссылаясь на данные, полученные от Министерства финансов, утверждают, что речь идет о потенциально преступной деятельности, связанную "с транзакциями между Хантером Байденом, его семьей и партнерами и украинскими, российскими, казахскими и китайскими гражданами".
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