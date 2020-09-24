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Трамп уклонился от гарантий мирной передачи власти в случае проигрыша
11:49 24.09.2020 |
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену в случае проигрыша на выборах 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции в Белом доме в среду, 23 сентября.
"Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, и это полная катастрофа", - заявил президент. Речь идет о голосовании по почте, которое демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах из-за пандемии. Трамп ранее не раз выражал мнение о том, что итоги выборов в таком случае могут быть сфальсифицированы и само голосование станет уязвимым для вмешательства из-за рубежа.
Глава Белого дома заявил, что в случае отказа от голосования по почте "все будет очень мирно". "Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение", - выразил уверенность в своей победе американский лидер. По его словам, процесс голосования вышел из-под контроля, и "демократы знают это лучше, чем кто-либо другой".
Джо Байдена "развеселило" заявление Трампа
Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, комментируя заявление Дональда Трампа, сказал, что оно его развеселило. "Меня развеселило это, - заявил Байден журналистам. - Я спросил, в какой стране мы находимся. Послушайте, он говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю, что сказать".
Негативно отреагировал на заявление Трампа и сенатор-республиканец Митт Ромни. "Основополагающим для демократии является мирный переход власти; иначе это Беларусь", - написал Ромни в своем Twitter.
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