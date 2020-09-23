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Корабль ВМФ России столкнулся с гражданским судном у берегов Дании
16:30 23.09.2020 |
Корабль ВМФ России и грузовое судно столкнулись в территориальных водах Дании. Об этом сообщило в среду, 23 сентября, агентство dpa. По данным специализированного портала Maritime Bulletin, столкновение произошло к югу от Эресуннского моста в условиях ограниченной видимости, при этом у российского фрегата была выключена автоматическая идентификационная система AIS. Ходящее под флагом Маршалловых островов швейцарское судно Ice Rose получило существенные повреждения и встало на якорь.
Как сообщает датское издание Berlingske, со ссылкой на полицию, сухогруз временно задержали. Применить какие-либо меры к российскому военному судну - по информации ТАСС, речь идет о малом противолодочном корабле Балтийского флота "Казанец" - датские и шведские правоохранители и береговая охрана не могут.
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