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Разговор Макрона и Путина о Навальном был «диалогом глухих» - Le Monde
08:32 23.09.2020 |
Телефонный разговор президентов Франции и России об Алексее Навальном ознаменовался неоднократными отрицаниями Владимира Путина об отравлении российского оппозиционера.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет французское издание Le Monde.
"По нашей информации, имел место настоящий диалог глухих, что лишь частично отражено в двух коммюнике, распространенных Кремлем и Елисейским дворцом. Поэтому в настоящее время Париж вступает в новую фазу консультаций с Берлином", - пишет издание.
Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября по инициативе французской стороны. Во время беседы, по данным Le Monde, российский президент презрительно говорил о Навальном, считая его простым нарушителем спокойствия в Интернете.
Путин также заявил, что Навальный осуществлял незаконные действия и использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа определенных выборных должностных лиц. Фонд известен своими расследованиями расточительного образа жизни российских чиновников.
Макрон в свою очередь четко отметил, что "Новичок" не мог быть использован частной организацией и Россия должна предоставить официальные объяснения.
В официальном коммюнике Елисейского дворца указывалось, что Франция разделяет выводы европейских партнеров о том, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", нарушив таким образом и международное законодательство по применению химически оружия.
Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", который имеет более медленное действие и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.
14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".
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