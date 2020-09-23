Финансовые новости
- |
- 23.09.20
- |
- 02:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Строительный магнат и критик Си Цзиньпина приговорен к 18 годам тюрьмы
23:39 22.09.2020 |
Китайский магнат и бывший глава государственной строительной компании Huayuan Real Estate Grouр 69-летний Жэнь Чжицян, выступавший с резкой критикой в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, приговорен к 18 годам лишения свободы. Такое постановление вынес во вторник, 22 сентября, суд в Пекине, признав Жэнь Чжицяна виновным в коррупции и растрате почти 50 млн юаней (6,3 млн евро).
По версии обвинения, предприниматель также получил 1,25 млн юаней (свыше 157 тысяч евро) в виде взяток. Представители суда утверждают, что бизнесмен "добровольно и правдиво" признал свою вину. На него также наложен штраф в размере 4,2 млн юаней (528 тысяч евро).
Перестал появляться на публике
Жэнь Чжицян перестал появляться на публике в марте - после того, как в китайском сегменте интернета было опубликовано эссе, в котором Коммунистическая партия Китая (КПК) критиковалась за ее методы борьбы с коронавирусом, а лидер страны Си Цзиньпин назывался "клоуном". Авторство публикации приписывалось Жэнь Чжицяну. Бизнесмен, который до этого принадлежал к элите КПК, был исключен из партии. "Комментарии Жэнь Чжицяна были ошибочными и нарушали линию партии и ее политику. Принято решение объявить ему административное наказание сроком на год", - говорилось в циркуляре комитета КПК по пекинскому району Сичэн. Аккаунты магната в микроблогах Sina Weibo и Tencent Weibo, на которые на тот момент были подписаны более 37 млн человек, были заблокированы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Убийцы рейтинга: Когда «слуги» попросят Зеленского забрать Фокина и Кравчука из Минска
|Президент сердятся: Почему на Банковой теперь ставят на злого Зеленского
|Дешевая ипотека для украинцев: благо или иллюзия
|Истерика «слуг народа». Как Арахамия проболтался, а Зеленский признал бесполезность своей команды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Кращий вібропрес для тротуарної плитки
В РУБРИКЕ
|Строительный магнат и критик Си Цзиньпина приговорен к 18 годам тюрьмы
|Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете
|Саммит ЕС отсрочен на неделю
|ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро при условии сотрудничества с МВФ - Боррель
|Не только российские спецслужбы. Европейцы жалуются на турецкую разведку
|Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость - рейтинг
Это интересно
|Австралийский господрядчик майнил криптовалюту на суперкомпьютерах
|General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров
|Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle
|Власти США проверят протоколы безопасности в Epic и Riot Games
|В США с воскресенья запретят скачивать TikTok
|Microsoft представит только два новых компьютера в этом году
|Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner