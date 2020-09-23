Саммит ЕС отсрочен на неделю

Шарль Мишель

Саммит ЕС, участники которого должны были обсудить, в частности, ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным и обстановку в Беларуси, перенесен. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил представитель председателя Евросовета Шарля Мишеля - Баренд Лейтс в Twitter.

По его словам, причина заключается в том, что глава высшего политического органа ЕС должен быть помещен в карантин. Лейтс уточнил, что Мишель "в начале минувшей недели находился в тесном контакте" с одним из сотрудников службы безопасности, чей тест на коронавирус принес положительный результат.

Таким образом саммит, намечавшийся на 24-25 сентября, перенесен на 1-2 октября.

Представитель Мишеля уточнил, что тот "регулярно сдает тесты и еще вчера результаты были отрицательными". Тем не менее, по словам Лейтса, председатель Евросовета решил последовать действующим в Бельгии предписаниям.

Министры ЕС не договорились по санкциям

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 21 сентября в интервью DW заявил о "прискорбном" отсутствии единства в Европейском Союзе по вопросу введения санкций в отношении властей Беларуси. После заседания Совета ЕС в Брюсселе 21 сентября он выразил надежду на решение проблемы, возникшей в связи с подготовленным "черным списком". Линкявичюс подчеркнул, что санкции важны, но урегулировать конфликт в Беларуси после президентских выборов одним этим решением невозможно.

Ранее в тот же день ЕС в очередной раз не смог принять решение о введении санкций против властей Беларуси. По данным AFP, участникам заседания не удалось достичь договоренности из-за позиции Кипра, который требует одновременного введения штрафных мер против Турции за разведку ею месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря.