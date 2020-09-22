Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость - рейтинг

В первую тройку лучших стран для инвестиций в недвижимость в 2020 году попали государства Карибского бассейна - Содружество Доминики, Федерация Сент-Китс и Невис, а также Гренада, передает УНН со ссылкой на ежегодный рейтинг CBI Index от издания Financial Times.

В десятке, по оценке экспертов, также оказались Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, Вануату, Мальта, Кипр, Черногория, Турция и Болгария.

Авторы исследования рассказали, что расчет рейтинга CBI Index строят на ряде параметров комфортного проживания и удобного приобретения жилья: уровень жизни, свобода передвижения, количество расходов на инвестиции, обязательность личного присутствия при заключении договора, потребность в гражданстве, легкость и прозрачность процедур, надежность, стабильность и перспективный рост популярности недвижимости и тому подобное.