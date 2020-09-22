Финансовые новости
- |
- 22.09.20
- |
- 10:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Трамп в одностороннем порядке восстановил оружейное эмбарго против Ирана
08:37 22.09.2020 |
США в одностороннем порядке восстанавливают оружейное эмбарго в отношении Ирана, действовавшее до заключения "ядерной сделки" в 2015 году. В понедельник, 21 сентября, Белый дом опубликовал соответствующий указ президента Дональда Трампа.
В документе предупреждается о блокировании активов в США всех физических или юридических лиц, которые способствуют поставке, продажи или передаче обычных вооружений Ирану или из Ирана. Кроме того, санкции будут касаться всех, кто обеспечивает техническую подготовку, предоставляет финансовую поддержку и услуги, а также другую помощь, связанную с этим оружием.
Кроме того, Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана. Новые ограничительные меры касаются министерства обороны в Тегеране, иранской компании Defense Industries Organisation и ее руководителя, а также еще нескольких физических и юридических лиц, имеющих отношение к ядерной программе Ирана и созданию баллистических ракет, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
США вышли из "ядерной сделки" в 2018 году
Накануне Вашингтон заявил об истечении 30-дневного срока после того, как 19 августа Трамп заявил о планах вернуть штрафные меры ООН против Тегерана. Тем самым вступил в силу механизм восстановления санкций, заложенный в резолюции 2231 Совбеза ООН, которая ратифицировала ядерную сделку с Ираном, согласованную в 2015 году.
В соответствии с этим пунктом в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников может затребовать восстановление штрафных мер - и другие стороны не могут наложить вето на это требование. Однако США заявили о своем выходе из соглашения по иранской ядерной программе еще в 2018 году. В этой связи другие участники ядерной сделки - Германия, Франция, Великобритания, Россия, Китай полагают, что США не имеют правовой возможности требовать возобновления санкций ООН против Ирана.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Истерика «слуг народа». Как Арахамия проболтался, а Зеленский признал бесполезность своей команды
|Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев
|Партия Разумкова: Сможет ли спикер стать антиподом «слуг»
|Выборы мэров. Сколько городов сможет взять ОПЗЖ на юге и востоке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп в одностороннем порядке восстановил оружейное эмбарго против Ирана
|США работают над коалицией против «Северного потока - 2»
|Германия запретит ряд одноразовых пластиковых изделий к середине 2021 года
|Самый длинный в мире подводный тоннель соединит Данию и Германию
|Досье FinCEN. Что нужно знать о новой крупной утечке финансовых документов
|Досье FinCEN: Аркадий Ротенберг уходил от санкций с помощью банка Barclays
Это интересно
|General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров
|Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle
|Власти США проверят протоколы безопасности в Epic и Riot Games
|В США с воскресенья запретят скачивать TikTok
|Microsoft представит только два новых компьютера в этом году
|Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner
|Samsung представила свои первые титановые умные часы