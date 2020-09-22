США работают над коалицией против «Северного потока - 2»

Госсекретарь США Майкл Помпео в очередной раз обрушился с критикой на строящийся газопровод "Северный поток - 2". "Мы надеемся, что строительство не будет завершено", - заявил глава Госдепапартамента в видеоинтервью онлайн-изданию немецкой газеты Das Bild в понедельник, 21 сентября. Вашингтон работает над созданием коалиции, чтобы не допустить этого, добавил Помпео.

По мнению США, газопровод делает Европу зависимой от российского газа, а также угрожает Украине. Вашингтон рассчитывает, что власти Германии начнут оценивать "Северный поток - 2" в подобном ключе - из-за случившегося с российским оппозиционером Алексеем Навальным или из-за угроз безопасности, которые несет зависимость от российского газа. Резонанс вокруг ситуации с российским политиком вызвал в Германии и Европе дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Отравление Алексея Навального

Россиянину стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Оппозиционер находился в искусственной коме 19 дней.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли лаборатории в Швеции и Франции, куда немецкая сторона обратилась для проверки своих результатов.

Вашингтон "отчетливо дал понять, что применение химического оружия недопустимо", отметил госсекретарь США. Соединенные Штаты жестко отреагировали на использование химоружия против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, добавил Помпео.

Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера и направила Берлину несколько запросов о правовой помощи.