Самый длинный в мире подводный тоннель соединит Данию и Германию

Между Данией и Германией проложат самый длинный подводный железнодорожный и автомобильный тоннель Fehmarnbelt. Разработчики проекта уже получили разрешение на его реализацию. Об этом пишет Хмарочос.

Тоннель длиной 18 км соединит регион Лолланд-Фальстер в Дании и Шлезвиг-Гольштейн в Германии через Балтийское море. Благодаря тоннелю поездка между странами сократится всего до 10 минут на машине или семи минут на поезде.

К созданию проекта привлекли 10 различных архитектурных и инженерных фирм. Стоимость строительства составит семь миллиардов евро. Проект включает два электрифицированных железнодорожных пути и четырехполосное шоссе.

Тоннель будут отливать по частям на суше, а уже под водой скрепят бетонные элементы вместе. Полая бетонная конструкция проляжет на морском дне на глубине 16 метров.

Дания планирует начать строительство тоннеля с первого января 2021 года, а Германия - через полтора года. Официальное открытие запланировано на середину 2029 года.