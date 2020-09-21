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Самый длинный в мире подводный тоннель соединит Данию и Германию
12:13 21.09.2020 |
Между Данией и Германией проложат самый длинный подводный железнодорожный и автомобильный тоннель Fehmarnbelt. Разработчики проекта уже получили разрешение на его реализацию. Об этом пишет Хмарочос.
Тоннель длиной 18 км соединит регион Лолланд-Фальстер в Дании и Шлезвиг-Гольштейн в Германии через Балтийское море. Благодаря тоннелю поездка между странами сократится всего до 10 минут на машине или семи минут на поезде.
К созданию проекта привлекли 10 различных архитектурных и инженерных фирм. Стоимость строительства составит семь миллиардов евро. Проект включает два электрифицированных железнодорожных пути и четырехполосное шоссе.
Тоннель будут отливать по частям на суше, а уже под водой скрепят бетонные элементы вместе. Полая бетонная конструкция проляжет на морском дне на глубине 16 метров.
Дания планирует начать строительство тоннеля с первого января 2021 года, а Германия - через полтора года. Официальное открытие запланировано на середину 2029 года.
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