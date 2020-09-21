США объявили о введении санкций ООН против Ирана. Но ООН против

США объявили о вступлении в силу санкций ООН против Ирана и пообещали наказывать за их несоблюдение. При этом Совет Безопасности ООН такого решения не принимал.

"Соединенные Штаты ожидают, что все страны-члены ООН будут в полной мере соответствовать своим обязательствам по внедрению этих мер. В дополнение к оружейному эмбарго они включают такие ограничения, как запрет Ирану участвовать в обогащении и переработке [урана], запрет на испытания и разработку Ираном баллистических ракет, и санкции на передачу технологий, связанных с атомом и ракетами", - заявил вечером в субботу госсекретарь США Майкл Помпео.

США также пригрозили тем странам, которые не согласятся с этим решением.

"Если страны-члены ООН не выполнят свои обязательства по реализации этих санкций, США готовы использовать наши внутренние полномочия, чтобы организовать последствия за это невыполнение и обеспечить, чтобы Иран не пользовался выгодами от деятельности, запрещенной ООН", - заявил госсекретарь.

Несогласие с позицией США высказали в России, Евросоюзе и самом Иране.

Совет Безопасности ООН заблокировал попытку США вернуть все санкции против Ирана, снятые в соответствии с ядерной сделкой 2015 года, еще в августе. Многие из 15 государств-членов тогда оспорили это предложение, поскольку США вышли из соглашения с Ираном еще два года назад.

Администрация Дональда Трампа попыталась инициировать возврат к санкциям после того, как Совет Безопасности отклонил проект резолюции США, который продлил бы на неопределенный срок действие эмбарго на поставки оружия Ирану. Нынешний запрет истекает в середине октября.

В соответствии с ядерной сделкой группа мировых держав - Китай, Франция, Россия, Великобритания, США и Германия - ослабила санкции против Ирана в обмен на ограничение его деятельности в ядерной сфере. Иран таким образом намеревался доказать, что не разрабатывает ядерное оружие.

"Театральная постановка"

О том, что Совет Безопасности ООН не принимал решения о возобновлении санкций, а у США подобных полномочий нет, заявили представители сразу нескольких стран.

"Они [США] не могут считаться участником соглашения и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией Совбеза 2231. В связи с этим обязательства по снятию санкций в соответствии с соглашением продолжают применяться", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля.

Российский МИД также отреагировал не заявление США, назвав это "спекуляцией" и "театральной постановкой".

"Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана. Всё, что делает Вашингтон - не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике "максимального давления" на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошёл", - заявили в министерстве.

"США выбрали неверную сторону. Послание Тегерана Вашингтону прозрачно - вернитесь в мировое сообщество, действуйте в соответствии со своими обязательствами, прекратите бунт. В этом случае мировое сообщество вас примет", - цитирует РИА Новости представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде.

Агентство Рейтер на минувшей неделе со ссылкой на четыре неназванных источника сообщило, что президент Трамп намеревается подписать приказ, позволяющий накладывать вторичные санкции на любую страну, которая нарушит запрет на поставки обычных видов вооружений Ирану.

По данным одного из этих источников, "нарушителю" может быть закрыт доступ на американский рынок.