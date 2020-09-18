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Европарламент пригрозил Турции санкциями за незаконное бурение у Кипра и Греции
08:46 18.09.2020 |
Депутаты Европарламента осудили действия Турции в исключительной экономической зоне Греции и Кипра, пригрозив Анкаре санкциями.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Соответствующую резолюцию, в которой депутаты выражают полную солидарность с Грецией и Кипром, поддержал 601 евродепутат, 57 были против, 36 воздержались.
Заявив, что ЕС четко и решительно отстаивает свои интересы, евродепутаты призвали Турцию немедленно прекратить любую дальнейшую незаконную разведку и бурение в Восточном Средиземноморье, воздержаться от нарушения воздушного пространства Греции и греческих и кипрских территориальных вод и прекратить "националистическую милитаристскую риторику".
Евродепутаты подчеркнули, что решение может быть найдено только путем диалога, дипломатии и переговоров, и призвали стороны, особенно Турцию, взять на себя обязательства по срочной деэскалации путем вывода своих вооруженных сил из этого района.
Они приветствовали решение Турции вывести одно из своих сейсмических исследовательских судов из спорных вод у Греции.
В то же время они призвали Совет ЕС быть готовым к разработке дальнейших ограничительных мер, которые должны быть секторальными и целеустремленными и не должны иметь неблагоприятных последствий для народа Турции или беженцев, которые проживают там.
Недавние попытки Турции проводить разведку месторождений в Восточном Средиземноморье вблизи острова Кастеллоризо привели к значительному напряжению в отношениях с Грецией. Греция считает, что зона входит в ее континентального шельфа. Турция называет претензии Греции необоснованными.
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