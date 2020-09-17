Deloitte оштрафован на рекордные 15 млн фунтов из-за аудита отчетности Autonomy

Британский Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting Council, FRC) оштрафовал Deloitte на 15 млн фунтов стерлингов ($19,4 млн) в связи с аудитом отчетности разработчика ПО Autonomy Corporation Plc в 2009-2011 гг.

Размер штрафа стал рекордным, отмечает The Daily Telegraph.

Помимо этого, бывшие партнеры Deloitte Ричард Найтс и Найджел Мерсер были оштрафованы на 500 тыс. фунтов и 250 тыс. фунтов соответственно, сообщается на сайте регулятора. Найтс также на пять лет исключен из Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW).

Дисциплинарный трибунал, который провел слушания по делу Autonomy в октябре-ноябре 2019 года и в июле текущего года, пришел к выводу, что Deloitte нарушил нормы аудиторской проверки в отношении учета и продаж оборудования Automony в 2009-2010 финансовых годах.

"Deloitte не должен был публиковать не отвечающие требованиям аудиторские заключения в эти годы, основываясь на полученных аудиторских данных", - говорится в сообщении FRC.

Deloitte, Найтс и Мерсер также были признаны виновными в нарушениях при аудите продаж лицензий на программное обеспечение Autonomy посредникам. Как отмечает FRC, они не проявили "профессиональный скептицизм относительно характера этих продаж".

В 2011 году американская Hewlett Packard Enterprise (HP) приобрела Autonomy, основанную Майком Линчем в 1996 году, за $11 млрд, однако в 2012 году списала активы компании на сумму $8,8 млрд после обнаружения нарушений в ее отчетности. В 2017 году HP продала Autonomy британской технологической компании Micro Focus.