У бундесвера новый автомат - из фирмы Шмайссера и Эмиратов

Автомат MK556

Тендер на поставку автоматов вооруженным силам Германии - бундесверу впервые выиграла фирма C.G. Haenel из городка Зуль в Тюрингии, сообщило министерство обороны ФРГ во вторник, 15 сентября. На оружейном рынке Германии эта новость стала сенсацией. Речь идет о заказе на 120 тысяч автоматов и комплектующих на общую сумму 245 млн евро. Если контракт будет подписан, это будет история о том, как Давид победил Голиафа. Небольшая и в последнее время малоизвестная фирма C.G Haenel увела престижного клиента у тяжеловеса, компании Heckler & Koch из Баден-Вюртемберга, которая поставляет автоматическое оружие бундесверу с 1959 года и считается одним из мировых лидеров на рынке легкого стрелкового оружия. Как так получилось?

По сообщениям СМИ, автомат модели MK556 фирмы Haenel показал себя в ходе испытаний "чуть лучше" и оказался дешевле, чем модернизированная версия автомата G36 компании Heckler & Koch, эта модель находится на вооружении бундесвера с конца 90-х годов. С этим автоматом у немецкой армии в последние годы отношения не сложились. Все началось с публикаций в прессе в 2012 году о том, что при высокой температуре или в условиях интенсивного боя у G36 якобы ухудшается точность стрельбы. Это касалось прежде всего опыта немецких солдат в рамках миссии НАТО в Афганистане. Сам производитель критику отверг, были проведены проверки, после чего в 2015 году Минобороны ФРГ все же решило заменить автомат.

Солдат бундесвера с автоматом G36

Фирма Heckler & Koch, основанная в городе Оберндорф-на-Неккаре в 1949 году бывшими инженерами знаменитой немецкой оружейной компании Mauser, усовершенствовала свой автомат G36, но тендер бундесвера проиграла. После объявления о поражении она заявила, что ее юристы изучат возможность оспорить это решение.

Что известно о фирме Haenel, в которой работал Шмайссер

Победитель тендера - фирма C.G Haenel - компания с не менее яркой историей. Основал ее в 1840 году Карл Готтлиб Хенель (Carl Gottieb Haenel), который запустил в Зуле производство велосипедов и стрелкового оружия. В 1920-е годы с ней начал сотрудничать инженер Хуго Шмайссер (Hugo Schmeisser), которого называют одним из самых известных в Европе конструкторов оружия. Считается, что именно его автомат StG44 (Sturmgewehr 44), разработанный для вермахта, стал родоначальником этого класса оружия, которое сегодня применяется во всех армиях мира.

После Второй мировой войны, в 1945 году, Тюрингия попала в советскую оккупационную зону, часть оборудования и продукция завода Haenel были вывезены в СССР. Туда же, в Ижевск, увезли и самого Шмайссера. О том, чем именно он там занимался до возвращения в ФРГ в 1952 году, информации мало. Но внешнее сходство StG44 и автомата Калашникова АК-47 стало поводом для спекуляций, что Шмайссер мог быть причастен к советской разработке. Однозначно это не доказано, некоторые немецкие эксперты по оружию считают, что можно говорить об отдельных заимствованиях.

От госпредприятия в ГДР до госхолдинга из ОАЭ

В ГДР госпредприятие имени Эрнста Тельмана производило в основном охотничьи ружья, в том числе под историческим, основанным в 1898 году, брендом Merkel. Одно такое ружье было подарено Никите Хрущеву. После воссоединения Германии фирма продолжала существовать под разными названиями и короткое время была в собственности Heckler & Koch, который в 2008 году продал ее новому оружейному производителю из Объединенных Арабских Эмиратов.

Покупателем стал Caracal International, который в свою очередь вошел в государственный оборонный холдинг EDGE. Фирма из Тюрингии была учреждена под новым названием C.G. Haenel. Она производит спортивное, охотничье и армейское стрелковое оружие. Для бундесвера фирма до сих пор поставляла снайперские винтовки. В Германии у фирмы небольшой штат, для нового контракта может понадобиться помощь материнского холдинга из Эмиратов.

Автомат MK556 был впервые представлен в 2017 году. По данным производителя, он использует патроны калибра 5,56 x 45 мм (стандарт НАТО) и весит около 3,5 кг. По сведениям СМИ, автомат основан на модели Caracal Automatic Rifle (CAR) 816, а одним из его разработчиков называют немецкого инженера Роберта Хирта (Robert Hirt), которого нанял концерн из Эмиратов. Тот факт, что бундесвер будет зависеть от госкомпании из Персидского залива, в немецких СМИ называют если не сенсацией, то беспрецедентным событием.