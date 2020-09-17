ООН обвиняет власти Венесуэлы в преступлениях против человечности

Власти Венесуэлы систематически нарушали права человека, прибегая к убийствам и пыткам, что равносильно преступлениям против человечности, сообщили следователи ООН.

Рассмотрением дела занималась миссия по установлению фактов при Совете ООН по правам человека. Согласно полученной ею информации, есть достаточные основания полагать, что президент Мадуро и министр внутренних дел и обороны отдавали приказы или способствовали совершению задокументированных в отчете преступлений с целью лишить оппозицию голоса.

Агенты правительственных сил, совершавшие незаконные казни, не были привлечены к ответственности в Венесуэле, где верховенство закона и демократии больше не действует, говорится в отчете миссии.

Посол Венесуэлы при ООН Хорхе Валеро назвал деятельность миссии враждебной инициативой. В прошлом году он заявил, что действия ООН являются частью кампании, за которой стоят США. Членам команды ООН запретили въезд в страну.

Что в отчете?

Миссия рекомендовала другим международным юрисдикциям и Международному уголовному суду, который начал предварительные слушания в 2018 году, рассмотреть возможность привлечения виновных к судебной ответственности. Сотрудники миссии готовы предоставить полученные данные, в том числе список имен участников расправ, которых опознали пострадавшие.

"У миссии есть достаточные основания полагать, что венесуэльские власти и силы безопасности с 2014 года планировали и занимались нарушениями прав человека. Некоторые из них, включая самовольные убийства и систематическое применение пыток, равносильны преступлениям против человечности", - говорится в заявлении председателя миссии Марты Валиньяс.

"Это были далеко не единичные случаи. Эти преступления были скоординированы и совершены в соответствии с государственной политикой, с ведома или при прямой поддержке командиров и высокопоставленных государственных чиновников", - отмечается в документе.

Как сообщается, иногда силы безопасности подбрасывали оружие на территориях, которые считаются лояльными оппозиции, после чего проводили там рейды и стреляли по людям в упор. Некоторых людей задерживали, пытали и убивали.

В отчете также сообщается о жестоком обращении властей с участниками протестов и пытках над задержанными.

Документ о выявленных нарушениях будет представлен Совету по правам человека при ООН на следующей неделе. К тому времени будет получена реакция Венесуэлы на обвинения.

Анализ

Имоджен Фокс, Би-би-си

Во время работы над отчетом команде ООН не позволили въехать в Венесуэлу. В этом нет чего-то необычного. Сирия ни разу не позволила ООН провести расследование предполагаемых военных преступлений. Мьянма, Китай и многие другие страны постоянно противятся присутствию представителей ООН в своих странах. Но в XXI веке благодаря современным информационным технологиям сбор улик и даже доказательств серьезных преступлений может происходить без посещения места преступления.

Свидетельства из Венесуэлы очень подробны, и они ужасают. Они указывают на систематические убийства, пытки и сексуальное насилие. Более того, все указывает на то, что приказы исходили от верхушки - Николаса Мадуро, его правительства и высокопоставленных чиновников.

Следователи ООН составили список из 45 человек, которых они подозревают в участии в злодеяниях. Совет по правам человека занимается расследованием нарушений и следит за соблюдением прав человека, но у него нет возможности выносить наказания за найденные нарушения. Этим должен заниматься Совет безопасности ООН, члены которого Россия и Китай постоянно блокируют инициативы, являющиеся, по их мнению, вмешательством в дела другого государства. Скорее всего, они поступят аналогично и на этот раз.

Но этот список из 45 имен очень важен. Он говорит о том, что следователи ООН надеются внести лепту в подготовку судебного процесса о преступлениях против человечности в международном трибунале.