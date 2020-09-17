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Обанкротившаяся год назад старейшая турфирма в мире Thomas Cook возвращается на рынок
09:38 17.09.2020 |
Одна из крупнейших и старейших туристических компаний мира, британская Thomas Cook Group, объявившая себя банкротом в сентябре 2019 года, заявила о возвращении на рынок в качестве онлайн-турагента.
Как сообщает The Independent, после краха компании год назад, повлекшего за собой потерю рабочих мест тысячами сотрудников и затронувшее около 600 тысяч туристов, бренд Thomas Cook был куплен его крупнейшим бывшим акционером, китайской туристической группой Fosun, за 11 миллионов фунтов стерлингов (около 14,20 миллионов долларов).
Обновленная компания осталась без собственных авиалиний и сети туристических агентств High Street, полностью перейдя в онлайн с использованием старого адреса thomascook.com. Главным исполнительным директором нового предприятия стал бывший директор по стратегии и технологиям Thomas Cook Group Алан Френч.
В Thomas Cook уверяют, что они «готовы к Covid» и изначально будут предлагать отдых только по тем направлениям, где нет карантина.
Напомним, Thomas Cook Group обанкротилась 23 сентября 2019 года с долгами в размере 9 млрд фунтов стерлингов после того, как не смогла получить помощь ни от крупнейшего акционера Fosun, ни от правительства Великобритании. Британские налогоплательщики заплатили более 150 миллионов фунтов стерлингов за возвращение домой отдыхающих и другие расходы, понесенные после объявления о банкротстве.
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